Οι οπαδοί των Μιλγουόκι Μπακς αποδοκίμασαν την ομάδα και ο Αντετοκούνμπο τους το… ανταπέδωσε (video)

Από το κακό στο χειρότερο πάνε οι Μιλγουόκι Μπακς καθώς τα ξημερώματα έχασαν με κάτω τα χέρια από τους (εξαιρετικούς) Μινεσότα Τίμπεργουλβς με 139-106.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν καλός σε ένα ακόμη παιχνίδι (25 πόντοι με 9/13 σουτ, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ), αλλά η υπόλοιπη ομάδα ήταν σε πολύ κακή μέρα.

Οι Μπακς μετρούν πλέον ρεκόρ 17-23 και είναι εκτός play off στο φετινό NBA, αλλά και 1,5 νίκη μακριά και από τα play in, με αποτέλεσμα οι οπαδοί της ομάδας να γιουχάρουν τους παίκτες κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Αυτό δεν άρεσε καθόλου στον Αντετοκούνμπο που με την έναρξη του δευτέρου μέρους, σκόραρε καλάθι και φάουλ και αντέδρασε στις αποδοκιμασίες, κάνοντας χαρακτηριστική κίνηση με τα χέρια, την ώρα που φώναζε “boo”.

Ο Greek Freak ρωτήθηκε για την αντίδρασή του στο τέλος του αγώνα και απάντησε για το περιστατικό: “Ξεκάθαρα αποδοκίμασα. Όταν με γιουχάρουν, γιουχάρω. Το κάνω όλη τη σεζόν. Εσείς παιδιά δεν ήσασταν μαζί μου στα εκτός έδρας. Όταν με γιουχάρουν, γιουχάρω”.

Στη συνέχεια δημοσιογράφος είπε πως πρόκειται για εντός έδρας παιχνίδι όμως: “Δεν έχει σημασία. Παίζω μπάσκετ για τους συμπαίκτες μου, για τον εαυτό μου και την οικογένειά μου. Όταν οι άνθρωποι δεν πιστεύουν σε εμένα, δεν είμαι μαζί τους. Είμαι εναντίον τους. Κάνω ό,τι είμαι εδώ να κάνω, αυτό που είμαι καλός. Δεν έχει σημασία αν είμαι εντός ή εκτός έδρας. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό και δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο. Αλλά όλοι έχουν την άποψή τους να κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν θα τους πω τι να κάνουν και πώς θα έπρεπε να δρουν όταν δεν παίζουμε σκληρά ή όταν χάνουμε παιχνίδια, ή όταν δεν είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε. Και δεν νομίζω ότι κανείς έχει το δικαίωμα να μου πει πώς θα έπρεπε να δρω σε ένα γήπεδο μπάσκετ, μετά από 13 χρόνια εδώ και όντας βασικά ο ηγέτης όλων των εποχών στα πάντα».

