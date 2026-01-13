Η Φενέρμπαχτσε «έδεσε» τον Γιασικεβίτσιους

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η κοινή πορεία της περσινής πρωταθλήτριας Ευρώπης, Φενερμπαχτσέ με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θα συνεχιστεί για άλλα τρία χρόνια, καθώς η τουρκική ομάδα ανακοίνωσε την Τρίτη (13/1) την επέκταση της συνεργασίας τους.
Ο «Σάρας» ανέλαβε τα ηνία της «Φενέρ» τον χειμώνα του 2023 και σε λιγότερο από μία διετία την οδήγησε στην κορυφή της Ευρώπης και στο triple crown, καθώς μετά τη Euroleague η ομάδα της Κωνσταντινούπολης έκανε το νταμπλ και στην Τουρκία.
«Ο σύλλογός μας ήρθε σε συμφωνία διάρκειας τριών ετών με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο οποίος βρίσκεται στον πάγκο της ανδρικής ομάδας μπάσκετ της Φενέρμπαχτσε, που και φέτος κυνηγά μεγάλους στόχους, και αποτελεί έναν από τους βασικούς συντελεστές των ιστορικών επιτυχιών που έχουμε σημειώσει.
Ευχόμαστε η συμφωνία αυτή να αποδειχθεί ωφέλιμη τόσο για τον σύλλογό μας όσο και για τον προπονητή μας Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και του ευχόμαστε σεζόν γεμάτες νίκες και τίτλους» ανέφερε η ανακοίνωση της «Φενέρ».
