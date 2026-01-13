Βόλεϊ: Κατέκτησε το Σούπερ Καπ Ανδρών ο Ολυμπιακός με απίθανη ανατροπή (3-2) επί του Παναθηναϊκού (Photos/Video)

«Επιστρέφοντας» από το 2-0 σετ, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μία εντυπωσιακή ανατροπή κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλό του Παναθηναϊκό, επικράτησε με 3-2 σετ και κατέκτησε το Σούπερ Καπ στο Βόλεϊ Ανδρών, για τέταρτη φορά στην Ιστορία του και δεύτερη σερί σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός πήρε τα δύο πρώτα σετ, έχοντας καλή εικόνα, όμως ο Ολυμπιακός του Αντώνη Βουρδέρη έβγαλε μεγάλη «αντίδραση» και με μπροστάρη τον Αλεξάντερ Ατανασίεβιτς απ’ το σερβίς και την επίθεση, κατάφερε να οδηγήσει τον αγώνα στο τάι-μπρέικ, το οποίο και πήρε με 15-9, κατακτώντας τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός «έσβησε» το καλό ξεκίνημα του Ολυμπιακού (1-3) και τις επιθέσεις του Ατανασίεβιτς στο πρώτο σετ και με «όπλο» του το σερβίς και το μπλοκ, κατάφερε να περάσει μπροστά με 9-7 (μπλοκ και επίθεση από Γκάσμαν). Οι «πράσινοι» ανέβασαν κι άλλο το προβάδισμά τους σε 13-8 με την άουτ επίθεση του Λινάρδου και άρχισαν να… ξεμακραίνουν κι άλλο απ’ τον άσσο του Γκάσμαν (16-10). Οι παίκτες του Δημήτρη Ανδρεόπουλου συντηρούσαν με ευκολία ένα προβάδισμα 4 έως 6 πόντων, παίρνοντας πόντους στην επίθεση κι από τον Βουλκίδη. Ο Ολυμπιακός μείωσε σε 20-19 με τον Δαλακούρα και τον Ατανασίεβιτς, όμως δύο λάθη του Σέρβου άσου των «ερυθρολεύκων» έφεραν τον Παναθηναϊκό στο 24-20 και στο κλείσιμο του σετ απ’ την επίθεση του Ανδρεόπουλου.

Παίζοντας πλέον με την… πλάτη στον τοίχο, ο Ολυμπιακός έβγαλε «αντίδραση» στο τρίτο σετ και μετά το «πράσινο» 6-5 άρχισε να χτυπάει από το μπλοκ και την επίθεση με τους Ατανασίεβιτς, Πέριν και Πιτακούδη, ξεφεύγοντας με 12-15 και 14-19 (μπλοκ Τζούριτς). Το νέο μπλοκ του Ατανασίεβιτς έδωσε «αέρα» 6 πόντων στους Πειραιώτες (16-22), οι οποίοι έκλεισαν το σετ στο 17-25, μειώνοντας σε 2-1 σετ.

Στο τέταρτο σετ ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε καλύτερα με τον Νίλσεν να παίρνει… πάνω του την κατάσταση για ώρα και να οδηγεί τους «πράσινους» στο 14-9 (άουτ επίθεση του Ατανασίεβιτς). Ο Ολυμπιακός, ωστόσο, βελτίωσε άμεσα την εικόνα του , άρχισε να δουλεύει καλύτερα στο μπλοκ του και πολύ γρήγορα όχι μόνο «ροκάνισε» τη διαφορά, αλλά πέρασε και μπροστά (18-19), την ώρα που οι «πράσινοι» έκαναν το ένα εύκολο λάθος πίσω απ’ το άλλο στο σερβίς.

Οι δύο «αιώνιοι» πήγαιναν πόντο-πόντο ως το 24-24, με τον Ολυμπιακό να παίρνει το προβάδισμα απ’ το λάθος σερβίς του Ανδρεόπουλου και να «τελειώνει» το σετ με τον άσσο του Ατανασίεβιτς (24-26), στέλνοντας το παιχνίδι στο τάι-μπρέικ.

Με τρομερή ψυχολογία πλέον μετά τα δύο σερί κερδισμένα σετ, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε απόλυτα στο τάι-μπρέικ με τον Ατανασίεβιτς να «χτυπάει» απ’ το σερβίς και να χτίζει μία μεγάλη διαφορά που έφτασε ως το 5-11. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να αντιδράσει από το σερβίς, συνέχισε να κάνει πολλά λάθη και οι Πειραιώτες έκλεισαν το σετ στο 15-9 και το ματς με 3-2 σετ.

Διαβάστε επίσης:

Πόλο: Δεύτερη νίκη για την εθνική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – Συνέτριψε με 23-8 τη Σλοβενία (Video)

Ισπανίδες μάνες μπούκαραν σε γήπεδο και έπαιξαν ξύλο μαζί με τα… βλαστάρια τους σε αγώνα ακαδημιών (Video)

«Βόμβα»: Η Ρεάλ Μαδρίτης απέλυσε τον Αλόνσο – Ο Αρμπελόα στη θέση του