«Βόμβα»: Η Ρεάλ Μαδρίτης απέλυσε τον Αλόνσο – Ο Αρμπελόα στη θέση του

Ένα 24ωρο μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα στον τελικό του ισπανικού Super Cup με 3-2, η διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης απέλυσε τον Τσάμπι Αλόνσο.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε η «βασίλισσα» της Ευρώπης, το απόγευμα της Δευτέρας, 12/1, για το «διαζύγιο» με τον Ισπανό προπονητή: «Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι, κατόπιν κοινής συμφωνίας μεταξύ του συλλόγου και του Τσάμπι Αλόνσο, αποφασίστηκε η ολοκλήρωση της θητείας του ως προπονητή της πρώτης ομάδας.

Comunicado Oficial: Xabi Alonso. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 12, 2026

Ο Τσάμπι Αλόνσο θα φέρει πάντοτε την αγάπη και τον θαυμασμό όλων των Μαδριλίστας, καθώς αποτελεί θρύλο της Ρεάλ Μαδρίτης και εκπροσώπησε διαχρονικά τις αξίες του συλλόγου μας. Η Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι πάντα το σπίτι του.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Τσάμπι Αλόνσο και ολόκληρο το τεχνικό του επιτελείο για τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωσή τους καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου και να τους ευχηθούμε κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της ζωής τους».

Αμέσως μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Τσάμπι Αλόνσο, η διοίκηση της Ρεάλ ανακοίνωσε ότι νέος προπονητής αναλαμβάνει ο Αλβάρο Αρμπελόα.

Comunicado Oficial: Álvaro Arbeloa. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 12, 2026

