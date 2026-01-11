Πόλο: «Αγριεμένη» στην πρεμιέρα η εθνική ομάδα ανδρών, συνέτριψε 20-6 την Γεωργία (video)

Με… άγριες διαθέσεις μπήκε η εθνική ομάδα των ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο του Βελιγραδίου.

Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου συνέτριψε 20-6 τη Γεωργία στην πρεμιέρα του Β΄ ομίλου, πιάνοντας κατά διαστήματα εξαιρετική απόδοση σε άμυνα και επίθεση, παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε με δύο σημαντικές ελλείψεις (τον τιμωρημένο Χαλυβόπουλο και τον ασθενή Παπαναστασίου).

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα είχε εννέα διαφορετικούς σκόρερ, με κορυφαίο εξ αυτών τον Κώστα Κάκαρη, που σημείωσε τέσσερα τέρματα.

Η «γαλανόλευκη» θα επιστρέψει στη «Beograd Arena» την Τρίτη (13/1, 16:15) για την αναμέτρηση με τη Σλοβενία, πριν το ντέρμπι του ομίλου με την Κροατία, την προσεχή Πέμπτη (15/1, 21:30).

Η ελληνική ομάδα δεν χρειάστηκε να κάνει πολλά πράγματα για να «καθαρίσει» το παιχνίδι. Με τον Παναγιώτη Τζωρτζάτο να ξεκινά με 6/6 αποκρούσεις και τους Γεωργιανούς να «σημαδεύουν» τα δοκάρια σε τέσσερις περιπτώσεις, η εθνική κράτησε απαραβίαστη την εστία της για 12 λεπτά και όλα έγιναν εύκολα. Το 3-0 του πρώτου οκταλέπτου (με δύο γκολ σε παίκτη παραπάνω και ένα από τα 2μ.) έγινε «εν ριπή οφθαλμού» 8-0 και 12-2 στο ημίχρονο, καθώς οι διεθνείς σκόραραν όπως και όποτε ήθελαν. Στη συνέχεια το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα χαλάρωσε (χαρακτηριστικό ότι δέχθηκε δύο κόντρες από μία «βαριά» ομάδα), ο ομοσπονδιακός τεχνικός χρησιμοποίησε στο β΄ ημίχρονο τον Ζερδεβά αντί του Τζωρτζάτου και η διαφορά κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα, με ένα μικρό 3-0 στα τελευταία λεπτά να διαμορφώνει το τελικό 20-6.

Τα οκτάλεπτα: 3-0, 9-2, 3-2, 5-2

Οι συνθέσεις:

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 2, Σκουμπάκης 2, Γκιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 3, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 3, Κάκαρης 4, Νικολαϊδης 1, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος 1, Σπάχιτς 2

ΓΕΩΡΓΙΑ (Σάκης Κεχαγιάς): Ραζμάτζε, Τκεσελασβίλι, Νταντβάνι 1, Σουσιασβίλι 1, Μπιτάτζε, Βάσιτς 2, Αντεϊσβίλι, Σάριτς 1, Ιμναϊσβίλι, Μαγκρακβελίτζε, Τάνκοσιτς, Πιέσιβατς 1, Γκβετάτζε, Βλάχοβιτς

** Στο άλλο παιχνίδι της πρεμιέρας του Β΄ ομίλου, η Κροατία συνέτριψε τη Σλοβενία με 20-4.

