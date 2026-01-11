search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 01:36
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.01.2026 22:52

Παναθηναϊκός: Παίκτης της Γκρέμιο και με τη βούλα ο Τετέ

11.01.2026 22:52
w11-201037tete11

Παίκτης της Γκρέμιο με κάθε επισημότητα είναι από την Κυριακή (11/1) ο Τετέ. Η βραζιλιάνικη ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του παίκτη από τον Παναθηναϊκό αναφέροντας μεταξύ άλλων στο κείμενο ότι «ο Τετέ επέστρεψε σπίτι του».

Από τη στιγμή που επήλθε πλήρης συμφωνία με τον Παναθηναϊκό, η Γκρέμιο επισημοποίησε τη μεταγραφή του Τετέ, με τον 25χρονο να φορά ξανά την φανέλα της ομάδας με την οποία έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα.

Ο μέχρι πρότινος άσος του «τριφυλλιού» αγωνίστηκε στην τρέχουσα σεζόν σε 27 ματς με το «τριφύλλι», σκοράροντας δύο φορές, ενώ μέχρι να φύγει μοίρασε και 7 ασίστ.

Διαβάστε επίσης:

Ασύλληπτα πράγματα στο ισπανικό Super Cup: Από το 1-0 του 45΄στο 2-2 στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου! – Δείτε τα γκολ (video)

Άρης-ΑΕΚ 1-1: Έπεσε από την κορυφή η Ένωση

ΟΦΗ-Αστέρας Τρίπολης 4-0: Περίπατος με όργια και καρέ τερμάτων του Νους

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aekAris1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαθμολογία Super League: Επέστρεψε στην κορυφή ο Ολυμπιακός – Στο -1 ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

guterez
ΚΟΣΜΟΣ

Γκουτέρες: «Σοκαρισμένος από τη βία στο Ιράν – Χρειάζεται αυτοσυγκράτηση»

agio oros pyrosvestiki 998- new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε σπίτι στον Σοχό – Αναζητείται 89χρονη γυναίκα

MixCollage-11-Jan-2026-11-55-PM-8356
ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Μακεδονία: Βανδαλισμός στην πρεσβεία της Βουλγαρίας στα Σκόπια – Έντονη αντίδραση της Σόφιας

panathinaikosPans1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός 3-0: Εύκολο ντεμπούτο για το 2026 οι «πράσινοι»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

graviera_naxou
ΕΛΛΑΔΑ

Γραβιέρα Νάξου: Γιατί δεν έμεινε εκτός από τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur - Τι σημαίνει αυτό για την παραγωγή της

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

da vinci
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Επιστήμονες λένε ότι εντόπισαν πιθανά ίχνη DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι σε έργο τέχνης

germanou
MEDIA

Ναταλία Γερμανού: Ανακοίνωσε αλλαγές στην εκπομπή της – «Θα τη βλέπετε σε τεύχη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 01:21
aekAris1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαθμολογία Super League: Επέστρεψε στην κορυφή ο Ολυμπιακός – Στο -1 ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

guterez
ΚΟΣΜΟΣ

Γκουτέρες: «Σοκαρισμένος από τη βία στο Ιράν – Χρειάζεται αυτοσυγκράτηση»

agio oros pyrosvestiki 998- new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε σπίτι στον Σοχό – Αναζητείται 89χρονη γυναίκα

1 / 3