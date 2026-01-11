Άρης-ΑΕΚ 1-1: Έπεσε από την κορυφή η Ένωση

Μετά από δέκα συνεχόμενες επιτυχίες σε όλες τις διοργανώσεις, η ΑΕΚ έμεινε στο 1-1 με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε αναμέτρηση για τη 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, με αποτέλεσμα να πέσει από την κορυφή της κατάταξης.

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά (8’) έβαλε μπροστά στο σκορ την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, αλλά εκείνη του Μανόλο Χιμένεθ ισοφάρισε άμεσα με τον Φρέντρικ Γένσεν (11’). Το δεύτερο μέρος ήταν αμφίρροπο, με λίγες καλές φάσεις, με τις δυο ομάδες να παίρνουν τελικά από έναν βαθμό – που δεν εξυπηρετεί την ΑΕΚ που έπεσε στην τρίτη θέση ενώ οι Θεσσαλονικείς παρέμειναν έβδομοι.

Η Ένωση ευτύχησε να προηγηθεί πολύ νωρίς – γκολ δώρο του Άλβαρο Τεχέρο. Από κόρνερ που είχε κερδίσει ο Άρης, ο Τεχέρο θέλησε να γυρίσει την μπάλα στον Γιώργο Αθανασιάδη. Ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς έκλεψε, έφυγε στον κενό χώρο και την κατάλληλη στιγμή γύρισε στον Κοϊτά που σκόραρε σε κενή εστία. Οι γηπεδούχοι, όμως, δεν πτοήθηκαν.

Στο 10’ ο Θωμάς Στρακόσια με το πόδι απέκρουσε το διαγώνιο σουτ του Τίνο Καντεβέρε. Στη συνέχεια το σουτ του Μόντσου Ροντρίγκεθ πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Στρακόσια, αλλά από το κόρνερ που ακολούθησε, ήρθε η ισοφάριση. Εκτέλεση του Μόντσου, κεφαλιά-απομάκρυνση του Λιούμπισιτς, με τον Γένσεν να σκοράρει με μονοκόμματο βολέ για το 1-1.

Η ΑΕΚ πήρε στη συνέχεια την κατοχή της μπάλας και προσπάθησε να απειλήσει την εστία του Αθανασιάδη. Ο Έλληνας τερματοφύλακας έβγαλε σε κόρνερ το φάουλ του Ράζβαν Μαρίν (22’) αλλά αυτή ήταν, ουσιαστικά, η μοναδική αξιόλογη φάση ως το τέλος του πρώτου μέρους. Το δεύτερο ξεκίνησε με την εικόνα του αγώνα να είναι παρόμοια – με διαφορά τις νιφάδες χιονιού που άρχισαν να πέφτουν.

Στο 57’ έγινε μια άκρως αμφισβητούμενη φάση. Ο Ζοάο Μάριο έχασε την μπάλα, αυτή απομακρύνθηκε, με τον Ντούντου Ροντρίγκες να κάνει το σλάλομ και με διαγώνιο σουτ να σκοράρει. Ωστόσο, έπειτα από παρέμβαση του VAR (Κρίστοφερ Χάγκενες, Εμίλ Τόρκελσεν), ο Ροχίτ Σάγκι έκανε on field review, σφυρίζοντας φάουλ υπέρ του Ζοάο Μάριο – από τον Λίντσεϊ Ρόουζ – στο ξεκίνημα της φάσης.

Οι Θεσσαλονικείς κατάφεραν να ελέγξουν το ρυθμό από εκεί και μετά και μέχρι τις αλλαγές του Νίκολιτς. Πάντως, στο 78’, από εκτέλεση κόρνερ του Μόντσου και με τη βοήθεια του αέρα, η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Στρακόσια. Στα τελευταία λεπτά η ΑΕΚ απώλεσε σπουδαίες ευκαιρίες για να πάρει το «τρίποντο».

Ο Νίκλας Ελίασον νικήθηκε στο διαγώνιο πλασέ από τον Αθανασιάδη, με το Λούκα Γιόβιτς να αστοχεί απελπιστικά από το ημικύκλιο της περιοχής με κενή εστία. Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Πέτρος Μάνταλος σούταρε, η μπάλα βρήκε λίγο σε πόδι αμυνόμενου και πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Άρη. Κάπως έτσι το 1-1 έμεινε ως το τέλος – τρίτη σερί ισοπαλία ανάμεσα στις δυο ομάδες στην κανονική διάρκεια της Super League.

Πλέον, αμφότερες στρέφουν την προσοχή τους στα προημιτελικά του Κυπέλλου. Ο Άρης πηγαίνει στην Αθήνα για να παίξει με τον Παναθηναϊκό (Τετάρτη 14/1, 20:30) ενώ λίγες ώρες νωρίτερα η ΑΕΚ περιμένει στην OPAP Arena τον ΟΦΗ (14/1, 17:00). Αναφορικά με τη μάχη του πρωταθλήματος, η ΑΕΚ έπεσε στην τρίτη θέση παρέα με τον ΠΑΟΚ και στο -1 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό ενώ ο Άρης με 21 βαθμούς είναι έβδομος και στο -10 από τον τέταρτο Λεβαδειακό.



Διαιτητής: Ροχίτ Σάγκι (Νορβηγίας)

Κίτρινες: Καντεβέρε, Αθανασιάδης, Μόντσου – Πινέδα, Κοϊτά.



Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Γένσεν (80’ Γαλανόπουλος), Άλβαρο, Τεχέρο, Καντεβέρε, Ράτσιτς, Πέρεθ, Φαντιγκά, Μόντσου, Ντούντου, Ρόουζ.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Μουκουντί, Ρέλβας, Οντουμπάτζο, Πήλιος, Λιούμπισιτς (66’ Βάργκα), Πινέδα (61’ Μάνταλος), Μάριν, Ζοάο Μάριο (66’ Ελίασον), Κοϊτά (84’ Κουτέσα), Γιόβιτς.

