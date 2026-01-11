ΟΦΗ-Αστέρας Τρίπολης 4-0: Περίπατος με όργια και καρέ τερμάτων του Νους

Με τον Τιάγκο Νους να πετυχαίνει καρέ τερμάτων και να αναδεικνύεται σε απόλυτο πρωταγωνιστή, ο ΟΦΗ πέτυχε δεύτερη νίκη επί του Αστέρα Τρίπολης στο Παγκρήτιο σε διάστημα λίγων ημερών, αυτή τη φορά με το εμφατικό 4-0, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Την περασμένη Τετάρτη (7/1), η ομάδα του Χρήστου Κόντη είχε επιβληθεί με 2-0 για το Κύπελλο. Σήμερα (11/1) το κοντέρ έγραψε ακόμη παραπάνω κι αυτό καθώς ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός Νους είχε… τρελά κέφια. Πέτυχε και τα τέσσερα γκολ (27’ πέναλτι, 44’, 67’, 74’), μην αφήνοντας περιθώρια αντίδρασης στους Αρκάδες που -όπως και στο Κύπελλο- τελείωσαν με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Χουλιάν Τσίκο (61’).

Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο στα πρώτα λεπτά, χωρίς αξιόλογες φάσεις. Μέχρι που φτάσαμε στο 25’. Ο Νους έκλεψε την μπάλα έξω από την περιοχή, μπήκε μέσα σε αυτή κι ανατράπηκε από τον Νίκο Παπαδόπουλο. Στην εξέλιξη της φάσης και σε κενή εστία, ο Έντι Σαλσίδο πλάσαρε άστοχα, αλλά ο Θανάσης Τζήλος υπέδειξε την άσπρη βούλα. Από το VAR (Στέφανος Κουμπαράκης, Μελέτιος Γιουματζίδης) συμφώνησαν με τον εκ Λαρίσης διαιτητή, με τον Νους να εκτελεί εύστοχα για το 1-0.

Θέλοντας να εκμεταλλευτούν το momentum, οι Κρητικοί έψαξαν και για δεύτερο γκολ. Ο Σαλσίδο έκανε ωραία ενέργεια από τα αριστερά στο 32’, αλλά δεν μπόρεσε από πλάγια θέση να νικήσει τον Παπαδόπουλο, ενώ το φάουλ του Νους στο 36’ πήγε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων. Ο Αργεντινός, όμως, ήταν πιο τυχερός κι εύστοχος στο 44’. Ο Μπόρχα Γκονζάλες έκανε την κούρσα, έδωσε στον Νους που σούταρε διαγώνια, η μπάλα βρήκε λίγο και στον Νίκολα Σίπσιτς και ξεγέλασε τον Παπαδόπουλο για το 2-0. Κι αφού στις καθυστερήσεις ο Κέλβιν Κετού δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει σωστά τη φάση, που ουσιαστικά μόνος έφτιαξε, οι δυο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα.

Όταν επέστρεψαν, οι Αρκάδες είχαν τρεις αλλαγές. Και φάνηκε να έχουν διάθεση να μπουν ξανά στο ματς, αλλά ήταν τυχεροί σε τρεις περιπτώσεις στο πρώτο δεκάλεπτο που δεν δέχθηκαν και τρίτο γκολ, αφού τα αμυντικά λάθη ήταν συνεχόμενα. Αρχικά ο Λεβάν Σενγκέλια (53’) πήρε την κόντρα του Σαλσίδο, αλλά πλάσαρε άστοχα σε κενή εστία. Εν συνεχεία, ο Σαλσίδο (54’) απέτυχε από θέση τετ-α-τετ να νικήσει τον Παπαδόπουλο, ο οποίος αντέδρασε σωστά και στο μακρινό σουτ του Γκονζάλες (56’).

Ό,τι ελπίδες κι αν είχε ο Αστέρας, εξανεμίστηκαν με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού. Έπειτα από παρέμβαση του VAR, ο Θανάσης Τζήλος αναβάθμισε σε κόκκινη την κίτρινη κάρτα που είχε δείξει αρχικά στον Τσίκο -που είχε μπει αλλαγή στο ματς-, αφήνοντας με δέκα τους φιλοξενούμενους.

Κάτι που εκμεταλλεύτηκαν άμεσα οι γηπεδούχοι. Ο Σαλσίδο έφυγε στην αντεπίθεση, έδωσε στον Γκονζάλες που έκανε το παράλληλο γύρισμα από τα δεξιά, με τον Νους να πετυχαίνει το τρίτο προσωπικό του τέρμα, για το 3-0 στο 67’. Τέλος; Όχι.

Επτά λεπτά αργότερα, ο Νους κουβάλησε την μπάλα από το κέντρο κι έξω από την περιοχή εξαπέλυσε ένα δυνατό δεξί σουτ που νίκησε τον Παπαδόπουλο, «γράφοντας» το 4-0. Απόλυτα δικαιολογημένο το standing ovation όταν έγινε αλλαγή ο πρώην άσος της Αρχεντίνος Τζούνιορς.

Σαλσίδο (85’) και Νίκος Μαρινάκης (87’) από κοντά απέτυχαν να βάλουν το όνομά τους στη λίστα των σκόρερ. Μικρό το κακό… Με το «τρίποντο» αυτό ο ΟΦΗ ανέβηκε στους 15 βαθμούς και την ένατη θέση και, κυρίως, θα πάει με την ψυχολογία στα ύψη στη Νέα Φιλαδέλφεια (Τετάρτη 14/1, 17:00) για να διεκδικήσει από την ΑΕΚ την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ομάδα του Κρις Κόουλμαν, από την άλλη, έμεινε στους 13 βαθμούς και θα έχει την ευκαιρία να ξεκουραστεί και να ανασυνταχθεί, καθώς αναβλήθηκε το ματς με τον Ολυμπιακό για τη 17η αγωνιστική.

Διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)

Κίτρινες: Ανδρούτσος – Παπαδόπουλος, Τριανταφυλλόπουλος, Σίπσιτς.

Κόκκινες: Τσίκο (61’)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς (62’ Χριστόπουλος), Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Γκονζάλες (73’ Μαρινάκης), Χατζηθεοδωρίδης, Αποστολάκης (73’ Καραχάλιος), Ανδρούτσος, Νους (81’ Θεοδοσουλάκης), Σενγκέλια (62’ Ισέκα), Σαλσίδο.

Αστέρας Τρίπολης (Κρις Κόουλμαν): Παπαδόπουλος, Τριανταφυλλόπουλος (46’ Ιβανόφ), Σίπσιτς, Πομόνης (46’ Σιλά), Φερνάντες, Μουνιόθ, Αλάγκμπε (46’ Τσίκο), Μπαρτόλο (70’ Τζανδάρης), Κετού, Καλτσάς, Μακέντα (70’ Οκο).

