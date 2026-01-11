Χάος στο Copa Africa: Πιάστηκαν στα χέρια Ζιντάν και Μπασίρου, πλακώθηκαν δημοσιογράφοι – Οι παίκτες της Αλγερίας κυνήγησαν τον διαιτητή στα αποδυτήρια (Videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν οι εικόνες χάους από το Μαρακές, μετά τον αποκλεισμό της Αλγερίας με 2-0 από τη Νιγηρία στα προημιτελικά του Copa Africa.
Όπως φαίνεται και βίντεο, ο τερματοφύλακας της Αλγερίας, Λούκα Ζιντάν, και ο επιθετικός των Νιγηριανών, Φισάγιο Ντέλε – Μπασίρου, πιάστηκαν στα χέρια.
Στον αγωνιστικό χώρο εισέβαλε και το σταφ της Αλγερίας, που έβαλε στο στόχαστρο και τους διαιτητές της αναμέτρησης.
Οι εντάσεις όμως δεν σταμάτησαν εκεί καθώς στη μεικτή ζώνη ακολούθησε σύρραξη μεταξύ δημοσιογράφων.
Η συνέχεια δόθηκε στα αποδυτήρια, μετά τη λήξη της αναμέτρησης. Ποδοσφαιριστές και μέλη της ομάδας πήραν στο… κυνήγι τον διαιτητή, ζητώντας με έντονο ύφος εξηγήσεις για ορισμένες αποφάσεις.
Τα χειρότερα αποφεύχθηκαν χάρη στους ανθρώπους της ασφάλειας του γηπέδου που «έσβησαν» τη… φωτιά.
