Χάος στο Copa Africa: Πιάστηκαν στα χέρια Ζιντάν και Μπασίρου, πλακώθηκαν δημοσιογράφοι – Οι παίκτες της Αλγερίας κυνήγησαν τον διαιτητή στα αποδυτήρια (Videos)

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν οι εικόνες χάους από το Μαρακές, μετά τον αποκλεισμό της Αλγερίας με 2-0 από τη Νιγηρία στα προημιτελικά του Copa Africa.

Όπως φαίνεται και βίντεο, ο τερματοφύλακας της Αλγερίας, Λούκα Ζιντάν, και ο επιθετικός των Νιγηριανών, Φισάγιο Ντέλε – Μπασίρου, πιάστηκαν στα χέρια.

Luca Zidane s'est battu avec Fisayo Dele-Bashiru en fin de match… En deuxième partie de vidéo, le corps arbitral pris à partie par le staff algérien.



Fin de match catastrophique à Marrakech… https://t.co/ncMM5Ovt9a pic.twitter.com/Np456X9Vne — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) January 10, 2026

Στον αγωνιστικό χώρο εισέβαλε και το σταφ της Αλγερίας, που έβαλε στο στόχαστρο και τους διαιτητές της αναμέτρησης.

Οι εντάσεις όμως δεν σταμάτησαν εκεί καθώς στη μεικτή ζώνη ακολούθησε σύρραξη μεταξύ δημοσιογράφων.

Ambiance électrique en zone mixte après la défaite de l’Algérie face au Nigeria 🇩🇿🇳🇬 pic.twitter.com/uK5w4Fkxho January 10, 2026

Συνέχεια στα αποδυτήρια

Η συνέχεια δόθηκε στα αποδυτήρια, μετά τη λήξη της αναμέτρησης. Ποδοσφαιριστές και μέλη της ομάδας πήραν στο… κυνήγι τον διαιτητή, ζητώντας με έντονο ύφος εξηγήσεις για ορισμένες αποφάσεις.

لاعبو المنتخب الوطني في قمة الغضب ضد الحكم السنغالي pic.twitter.com/LCVOXN1w2J January 10, 2026

Τα χειρότερα αποφεύχθηκαν χάρη στους ανθρώπους της ασφάλειας του γηπέδου που «έσβησαν» τη… φωτιά.

