Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ 0-3: Σόου Κωνσταντέλια στο Αγρίνιο

Στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς που οι δυο ομάδες συμπληρώνουν 100 χρόνια ζωής, ο ΠΑΟΚ δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει με 3-0 του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας σκόραρε πριν (26’) και μετά (57’) το γκολ του Γιώργου Γιακουμάκη (45+1’), με την ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου να μην αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα από τα «καναρίνια» που ήταν… αναιμικά και θα χρειαστεί να βελτιωθούν για να μην κινδυνέψουν.

Το παιχνίδι είχε καλό ρυθμό από τα πρώτα του λεπτά. Ο Κριστιάν Μανρίκε (4’) παραλίγο να σκοράρει σε λάθος εστία μετά από ενέργεια του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο Αλεσάντρο Βολιάκο (6’) με κεφαλιά αστόχησε μετά από εκτέλεση κόρνερ ενώ, στην απέναντι περιοχή, ο Κόστα Άλεξιτς δεν βρήκε την μπάλα όπως έπρεπε για να την προωθήσει στα δίχτυα μετά το γύρισμα του Αλεξάνδρου Ματσάν. Ο Γεβγένι Κουτσερένκο, στο ντεμπούτο του με την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, χρειάστηκε να επέμβει για πρώτη φορά στο 19’, νικώντας τον Κωνσταντέλια που (και) σε δεύτερο χρόνο αστόχησε. Ωστόσο, ο 23χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός πήρε το… αίμα του πίσω στο 26’. Πρώτο γύρισμα από τον Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα, δεύτερο από τον Τζόντζο Κένι και με κεφαλιά ο Κωνσταντέλιας έκανε το 0-1.

Λίγο μετά το ημίωρο, ο ΠΑΟΚ πλησίασε και σε δεύτερο γκολ. Ωστόσο, ο Κουτσερένκο σταμάτησε το πλασέ του Τάισον ενώ στην εξέλιξη της φάσης, στο σουτ του Χρήστου Ζαφείρη η μπάλα κόντραρε, βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι και πέρασε κόρνερ. Τα πράγματα για τους «ασπρόμαυρους» απλοποιήθηκαν ακόμη περισσότερο στο τέλος του πρώτου μέρους, όταν σε γρήγορη αντεπίθεση ο Ζίβκοβιτς έδωσε στον Γιακουμάκη που με γυριστό σουτ «έγραψε» το 0-2.

Τα «καναρίνια» προσπάθησαν στο ξεκίνημα της επανάληψης να μπουν ξανά στο ματς, αλλά το πλασέ του Ντιέγκο Εστέμπαν δεν ήταν τόσο δυνατό για να νικήσει τον Αντώνη Τσιφτσή. Αντίθετα, εκείνο του Κωνσταντέλια, μετά το συνδυασμό των Μπάμπα, Τάισον, ήταν ιδανικό για το 0-3 στο 57ο λεπτό. Κάπου εκεί το παιχνίδι, ουσιαστικά, τελείωσε…

Ο ΠΑΟΚ πέρασε δεύτερος, στο -1 από τον Ολυμπιακό και στο +1 από την ΑΕΚ, η οποία δοκιμάζεται αύριο (11/1, 19:30) στου Χαριλάου, ενώ πηγαίνει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στο Φάληρο (Τετάρτη 14/1 18:30) για το ντέρμπι Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό. Ο Παναιτωλικός, από την άλλη, έμεινε στους 15 βαθμούς και την 9η θέση, ενώ έχει νέο εντός έδρας ματς, καθώς φιλοξενεί τον Λεβαδειακό (19/1 18:00) για τη 17η αγωνιστική της Super League.

Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες: Μανρίκε, Εστέμπαν, Σατσιάς – Ζίβκοβιτς.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (81’ Γκράναθ), Γκαρσία (66’ Μίχαλακ), Σιέλης, Μανρίκε, Κόγιτς, Σατσιάς (87’ Νικολάου), Εστέμπαν (66’ Μπρέγκου), Ενκολόλο (87’ Αγαπάκης), Ματσάν, Άλεξιτς.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ (71’ Οζντόεφ), Ζαφείρης (71’ Καμαρά), Κωνσταντέλιας (77’ Πέλκας), Ζίβκοβιτς, Τάισον (77’ Ντεσπόντοφ), Γιακουμάκης (71’ Γερεμέγεφ).

Διαβάστε επίσης:

Ατρόμητος-Ολυμπιακός 0-2: Τα έκανε όλα ο Ταρεμί στο Περιστέρι

«Μπορεί να μου μένουν λίγες ημέρες ζωής»: Συγκλονίζει πρώην ποδοσφαιριστής της Τσέλσι – «Είμαστε μαζί σου» έγραψε ο Λουκάκου

Κέβιν Μπέρενς: Το ομοφοβικό παρελθόν του ποδοσφαιριστή που έκανε επίθεση στον Κούτσια

*Εκτός αποστολής του ΠΑΟΚ την τελευταία στιγμή λόγω ίωσης έμεινε ο Γκρεγκ Τέιλορ.