ΣΑΒΒΑΤΟ 10.01.2026 16:11
10.01.2026 15:23

Κέβιν Μπέρενς: Το ομοφοβικό παρελθόν του ποδοσφαιριστή που έκανε επίθεση στον Κούτσια

koutsias

Το επεισόδιο που σημειώθηκε στο φιλικό της Λουγκάνο με τη Βικτόρια Πλζεν την Παρασκευή (10/1), με τον Γιώργο Κούτσια να δέχεται επίθεση από τον συμπαίκτη του, έφερε ξανά στο προσκήνιο το όνομα του Κέβιν Μπέρενς για τους λάθος λόγους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο 33χρονος Γερμανός επιθετικός απασχολεί τον ποδοσφαιρικό κόσμο με τη συμπεριφορά του. Αντίθετα, το παρελθόν του περιλαμβάνει αρκετά περιστατικά που έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, κυρίως κατά την παρουσία του στη Βόλφσμπουργκ.

Το πιο σοβαρό εξ αυτών σημειώθηκε την περασμένη σεζόν, όταν ο Μπέρενς αρνήθηκε να υπογράψει φανέλα με τα χρώματα του ουράνιου τόξου, η οποία είχε σχεδιαστεί στο πλαίσιο δράσεων στήριξης της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

Σύμφωνα μάλιστα, με την Bild ο Μπέρενς είχε πει χαρακτηριστικά: «Δεν υπογράφω αυτές τις ομοφυλοφιλικές μ@λ@κίες».

Η αντίδραση της Βόλφσμπουργκ ήταν άμεση, με τον σύλλογο να χειρίζεται το θέμα εσωτερικά, να επιβάλλει πρόστιμο στον παίκτη και να επαναλαμβάνει δημόσια τη δέσμευσή του στις αξίες της διαφορετικότητας, της ανεκτικότητας και του σεβασμού.

Ο ίδιος ο Μπέρενς προχώρησε αργότερα σε δημόσια συγγνώμη, χαρακτηρίζοντας τα σχόλιά του «μη αποδεκτά».

Επρόκειτο για ένα περιστατικό, που εκτός από αγωνιστικές συνέπειες, έπληξε και την εικόνα του στη Γερμανία, με αποτέλεσμα σε επόμενα παιχνίδια, οπαδοί αντίπαλων ομάδων να τον στοχοποιούν με πανό και συνθήματα, δείχνοντας τη δυσαρέσκειά τους για τη στάση του.

Εντάσεις στα αποδυτήρια

Παράλληλα, δημοσιεύματα στον γερμανικό Τύπου είχαν επίσης, κάνει λόγο και για εντάσεις στα αποδυτήρια της Βόλφσμπουργκ, με αποκορύφωμα τη σοβαρή σύγκρουση με τον τότε προπονητή του, Ραλφ Χάσενχουτλ, γεγονός που ενίσχυσε τη φήμη ενός ποδοσφαιριστή με δύσκολο χαρακτήρα.

Το περασμένο καλοκαίρι, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη Βόλφσμπουργκ, ο Μπέρενς μετακόμισε στη Λουγκάνο, ωστόσο το πρόσφατο περιστατικό με τον Γιώργο Κούτσια δείχνει πως τα προβλήματα συμπεριφοράς συνεχίζουν να τον ακολουθούν και στο ελβετικό πρωτάθλημα.

Πηγή: Sport24

