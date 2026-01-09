search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 20:48
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.01.2026 19:28

Απίστευτο περιστατικό με Κούτσια: Δέχθηκε επίθεση από συμπαίκτη του εν ώρα αγώνα – Κυρώσεις ανακοίνωσε η Λουγκάνο (Video)

09.01.2026 19:28
koutsias

Ένα πρωτοφανές περιστατικό κατέγραψε η κάμερα στη φιλική αναμέτρηση της Λουγκάνο με τη Βικτόρια Πλζεν, με τον Γιώργο Κουτσιά να πέφτει θύμα επίθεσης από συμπαίκτη του.

Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός, που μετρά μόλις έναν μήνα στην ελβετική ομάδα, πέρασε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο στο 71′.

Ωστόσο, δευτερόλεπτα αργότερα, δέχτηκε μια αδικαιολόγητη επίθεση από τον συμπαίκτη του Κέβιν Μπέρενς, η οποία άφησε άναυδους παίκτες και φιλάθλους.

Στο σχετικό clip, πριν καλά καλά προλάβει να πάρει θέση στον αγωνιστικό χώρο ο Κουτσιάς, ο Γερμανός επιθετικός εμφανίζεται να κινείται εναντίον του, να τον σπρώχνει με δύναμη στο έδαφος και στη συνέχεια να στέκεται από πάνω του και να του φωνάζει.  

Άλλος παίκτης της Λουγκάνο σπεύδει στο σημείο και δίνει το χέρι του στον Έλληνα επιθετικό προκειμένου να τον βοηθήσει να σηκωθεί, με τον Κουτσιά να εκφράζει την απορία του για το τι συνέβη, ενώ ο Μπέρενς απομακρύνεται.

Αμέσως μετά την έκρηξή του, ο Μπέρενς ζήτησε μόνος του αλλαγή και αποχώρησε από το γήπεδο.

Η ανακοίνωση της Λουγκάνο για το πρωτοφανές περιστατικό

Λίγο μετά το συμβάν η Λουγκάνο εξέδωσε ανακοίνωση, αναφέροντας ότι θα εξετάσει το περιστατικό και θα αξιολογήσει πιθανές πειθαρχικές κυρώσεις κατά των δύο παικτών.

«Αναφορικά με τα γεγονότα κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα με τη Βικτόρια Πλζεν και το απαράδεκτο περιστατικό που ενεπλάκησαν οι Κέβιν Μπέρενς και Γιώργος Κούτσιας, η Λουγκάνο καταδικάζει απερίφραστα το συμβάν.

Το ζήτημα θα εξεταστεί και θα διευθετηθεί εσωτερικά από τον σύλλογο, ο οποίος θα αξιολογήσει τα προβλεπόμενα πειθαρχικά μέτρα εις βάρος των δύο εμπλεκόμενων ποδοσφαιριστών.

Δεν θα υπάρξουν περαιτέρω δηλώσεις ή σχόλια επί του θέματος», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του ελβετικού συλλόγου.

Διαβάστε επίσης:

Super Cup Ισπανίας: Η Ρεάλ νίκησε 2-1 την Ατλέτικο κι έκλεισε ραντεβού με την Μπαρτσελόνα στον τελικό (Video)

Euroleague: Το ξέσπασμα των Ναν και Ρογκαβόπουλου επανέφερε τον Παναθηναϊκό στις νίκες, 84-71 τη Βίρτους Μπολόνια

Τραγωδία για αθλητή των extreme sports: Βούτηξε στο κενό από ύψος 1.000 μέτρων και έπεσε σε βράχια με 120 χλμ./ώρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης από Φλώρινα: «Τους διακατέχει η νοοτροπία να θέλουν το Κράτος ως λάφυρο»

proastiakos patra 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία στην Πάτρα – Καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού

akinita_0801_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πού βρίσκονται τα φθηνότερα και ακριβότερα σπίτια στην Ελλάδα για ενοικίαση και αγορά

kakopoiisi
ΕΛΛΑΔΑ

«Η μάνα μου τα ήξερε όλα»: Στον αδελφό τους η προσωρινή επιμέλεια της 15χρονης και της 24χρονης που φέρονται να κακοποιούνταν σεξουαλικά από τον πατέρα τους

minneapolis dimarxos – new
ΚΟΣΜΟΣ

Μινεάπολη: Καμία εμπιστοσύνη στις ομοσπονδιακές αρχές για την έρευνα της δολοφονίας της Γκουντ, λέει ο δήμαρχος – Νέες διαμαρτυρίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
apotefrotirio ritswna
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

Gwyneth-paltrow-new
LIFESTYLE

Γκουίνεθ Πάλτροου: Αποκαλύπτει ότι η αρνητική δημοσιότητα για το διαζύγιο από τον Κρις Μάρτιν της στοίχισαν έναν σημαντικό ρόλο

smaragdis-new
LIFESTYLE

Παραλήρημα Γιάννη Σμαραγδή: «Έτσι όπως σκότωσαν τον Καποδίστρια, θέλουν να τελειώσουν και με εμένα» - «Υπάρχει σχέδιο από πίσω» (Video)

liagkas-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 20:46
nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης από Φλώρινα: «Τους διακατέχει η νοοτροπία να θέλουν το Κράτος ως λάφυρο»

proastiakos patra 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία στην Πάτρα – Καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού

akinita_0801_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πού βρίσκονται τα φθηνότερα και ακριβότερα σπίτια στην Ελλάδα για ενοικίαση και αγορά

1 / 3