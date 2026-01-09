Απίστευτο περιστατικό με Κούτσια: Δέχθηκε επίθεση από συμπαίκτη του εν ώρα αγώνα – Κυρώσεις ανακοίνωσε η Λουγκάνο (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ένα πρωτοφανές περιστατικό κατέγραψε η κάμερα στη φιλική αναμέτρηση της Λουγκάνο με τη Βικτόρια Πλζεν, με τον Γιώργο Κουτσιά να πέφτει θύμα επίθεσης από συμπαίκτη του.
Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός, που μετρά μόλις έναν μήνα στην ελβετική ομάδα, πέρασε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο στο 71′.
Ωστόσο, δευτερόλεπτα αργότερα, δέχτηκε μια αδικαιολόγητη επίθεση από τον συμπαίκτη του Κέβιν Μπέρενς, η οποία άφησε άναυδους παίκτες και φιλάθλους.
Στο σχετικό clip, πριν καλά καλά προλάβει να πάρει θέση στον αγωνιστικό χώρο ο Κουτσιάς, ο Γερμανός επιθετικός εμφανίζεται να κινείται εναντίον του, να τον σπρώχνει με δύναμη στο έδαφος και στη συνέχεια να στέκεται από πάνω του και να του φωνάζει.
Άλλος παίκτης της Λουγκάνο σπεύδει στο σημείο και δίνει το χέρι του στον Έλληνα επιθετικό προκειμένου να τον βοηθήσει να σηκωθεί, με τον Κουτσιά να εκφράζει την απορία του για το τι συνέβη, ενώ ο Μπέρενς απομακρύνεται.
Αμέσως μετά την έκρηξή του, ο Μπέρενς ζήτησε μόνος του αλλαγή και αποχώρησε από το γήπεδο.
Λίγο μετά το συμβάν η Λουγκάνο εξέδωσε ανακοίνωση, αναφέροντας ότι θα εξετάσει το περιστατικό και θα αξιολογήσει πιθανές πειθαρχικές κυρώσεις κατά των δύο παικτών.
«Αναφορικά με τα γεγονότα κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα με τη Βικτόρια Πλζεν και το απαράδεκτο περιστατικό που ενεπλάκησαν οι Κέβιν Μπέρενς και Γιώργος Κούτσιας, η Λουγκάνο καταδικάζει απερίφραστα το συμβάν.
Το ζήτημα θα εξεταστεί και θα διευθετηθεί εσωτερικά από τον σύλλογο, ο οποίος θα αξιολογήσει τα προβλεπόμενα πειθαρχικά μέτρα εις βάρος των δύο εμπλεκόμενων ποδοσφαιριστών.
Δεν θα υπάρξουν περαιτέρω δηλώσεις ή σχόλια επί του θέματος», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του ελβετικού συλλόγου.
