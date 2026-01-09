Απίστευτο περιστατικό με Κούτσια: Δέχθηκε επίθεση από συμπαίκτη του εν ώρα αγώνα – Κυρώσεις ανακοίνωσε η Λουγκάνο (Video)

Ένα πρωτοφανές περιστατικό κατέγραψε η κάμερα στη φιλική αναμέτρηση της Λουγκάνο με τη Βικτόρια Πλζεν, με τον Γιώργο Κουτσιά να πέφτει θύμα επίθεσης από συμπαίκτη του.

Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός, που μετρά μόλις έναν μήνα στην ελβετική ομάδα, πέρασε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο στο 71′.

Ωστόσο, δευτερόλεπτα αργότερα, δέχτηκε μια αδικαιολόγητη επίθεση από τον συμπαίκτη του Κέβιν Μπέρενς, η οποία άφησε άναυδους παίκτες και φιλάθλους.

Στο σχετικό clip, πριν καλά καλά προλάβει να πάρει θέση στον αγωνιστικό χώρο ο Κουτσιάς, ο Γερμανός επιθετικός εμφανίζεται να κινείται εναντίον του, να τον σπρώχνει με δύναμη στο έδαφος και στη συνέχεια να στέκεται από πάνω του και να του φωνάζει.

Particulier, le pressing travaillé à Lugano cet hiver.



La concurrence entre Behrens et Koutsias a l'air de bien se passer. pic.twitter.com/7ZAdFaSqJI — Valentin Schnorhk (@schn_val) January 9, 2026

Άλλος παίκτης της Λουγκάνο σπεύδει στο σημείο και δίνει το χέρι του στον Έλληνα επιθετικό προκειμένου να τον βοηθήσει να σηκωθεί, με τον Κουτσιά να εκφράζει την απορία του για το τι συνέβη, ενώ ο Μπέρενς απομακρύνεται.

Αμέσως μετά την έκρηξή του, ο Μπέρενς ζήτησε μόνος του αλλαγή και αποχώρησε από το γήπεδο.

Η ανακοίνωση της Λουγκάνο για το πρωτοφανές περιστατικό

Λίγο μετά το συμβάν η Λουγκάνο εξέδωσε ανακοίνωση, αναφέροντας ότι θα εξετάσει το περιστατικό και θα αξιολογήσει πιθανές πειθαρχικές κυρώσεις κατά των δύο παικτών.

«Αναφορικά με τα γεγονότα κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα με τη Βικτόρια Πλζεν και το απαράδεκτο περιστατικό που ενεπλάκησαν οι Κέβιν Μπέρενς και Γιώργος Κούτσιας, η Λουγκάνο καταδικάζει απερίφραστα το συμβάν.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗧𝗢 𝗦𝗧𝗔𝗠𝗣𝗔



In merito all’episodio disdicevole che ha visto protagonisti Kevin Behrens e Georgios Koutsias nel corso dell’amichevole contro il FC Viktoria Plzeň, il FC Lugano stigmatizza l’accaduto con fermezza e annuncia sanzioni.



Maggiori info ➡️… — FC Lugano (@FCLugano1908) January 9, 2026

Το ζήτημα θα εξεταστεί και θα διευθετηθεί εσωτερικά από τον σύλλογο, ο οποίος θα αξιολογήσει τα προβλεπόμενα πειθαρχικά μέτρα εις βάρος των δύο εμπλεκόμενων ποδοσφαιριστών.

Δεν θα υπάρξουν περαιτέρω δηλώσεις ή σχόλια επί του θέματος», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του ελβετικού συλλόγου.

