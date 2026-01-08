search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 00:25
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.01.2026 23:42

Super Cup Ισπανίας: Η Ρεάλ νίκησε 2-1 την Ατλέτικο κι έκλεισε ραντεβού με την Μπαρτσελόνα στον τελικό (Video)

08.01.2026 23:42
vinijr

Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν όσο… κυνική χρειαζόταν για να νικήσει την Ατλέτικο Μαδρίτης με 2-1 στον δεύτερο ημιτελικό του ισπανικού Super Cup, που διεξάγεται και φέτος στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, κι έκλεισε… ραντεβού σε άλλο ένα clasico με την Μπαρτσελόνα για τον τελικό της Κυριακής (11/1, 21:00) που θα γίνει στο «King Abdullah Sports City Stadium».

Οι «μερένχες» άνοιξαν το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό με εξαιρετικά καλοχτυπημένο, απευθείας φάουλ του Βαλβέρδε που δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Όμπλακ. Στο 55′ ο Ροντρίγο από ασίστ του Βαλβέρδε έκανε το 2-0 για τη «βασίλισσα», για να μειώσει τρία λεπτά αργότερα ο Σόρλοθ και να ξαναβάλει την ομάδα του στο ματς.

Στα τελευταία λεπτά η Ατλέτικο έχασε πολύ σημαντικές ευκαιρίες, αλλά δεν βρήκε γκολ ισοφάρισης για να στείλει τον ημιτελικό στη διαδικασία των πέναλτι, με τη Ρεάλ να παίρνει εντέλει τη μεγάλη πρόκριση για τον τελικό.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των ημιτελικών του Super Cup Ισπανίας έχουν ως εξής:

Ημιτελικοί:

Μπαρτσελόνα – Αθλέτικ Μπιλμπάο 5-0
Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης 1-2

Τελικός: Κυριακή, 11/1

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης

Διαβάστε επίσης:

Euroleague: Το ξέσπασμα των Ναν και Ρογκαβόπουλου επανέφερε τον Παναθηναϊκό στις νίκες, 84-71 τη Βίρτους Μπολόνια

Ο θρυλικός Κέβιν Κίγκαν διαγνώστηκε με καρκίνο

Παναθηναϊκός: Παρελθόν από τους «πράσινους» και επίσημα ο Φίλιπ Μαξ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Τέσσερις ανήλικες ξυλοκόπησαν και τραυμάτισαν 16χρονη

praktoras-ice
ΚΟΣΜΟΣ

Μινεάπολη: Ταυτοποιήθηκε ο πράκτορας της ICE που σκότωσε εν ψυχρώ την 37χρονη

vinijr
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super Cup Ισπανίας: Η Ρεάλ νίκησε 2-1 την Ατλέτικο κι έκλεισε ραντεβού με την Μπαρτσελόνα στον τελικό (Video)

nunn pao
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Το ξέσπασμα των Ναν και Ρογκαβόπουλου επανέφερε τον Παναθηναϊκό στις νίκες, 84-71 τη Βίρτους Μπολόνια

xristos politis
ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο Χρήστος Πολίτης – Ο εμβληματικός «Γιάγκος Δράκος» της «Λάμψης»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Έχουμε στο μυαλό μας ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη κλιμάκωση» - Τι δήλωσε μέλος του μπλόκου του Μπράλου

liagkas-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

sofia_vossou_ndp
LIFESTYLE

Σοφία Βόσσου: Όταν έφτασα 37 κιλά δεν φοβήθηκα για τη ζωή μου, εκείνη η περίοδος ήταν μάθημα ζωής

lakis-lazopoulos-new
LIFESTYLE

Λάκης Λαζόπουλος: Δεν έχω γίνει ένας γλείφτης της εποχής - Δεν πρόδωσα αυτό που πιστεύω και αυτό που είμαι»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 00:24
peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Τέσσερις ανήλικες ξυλοκόπησαν και τραυμάτισαν 16χρονη

praktoras-ice
ΚΟΣΜΟΣ

Μινεάπολη: Ταυτοποιήθηκε ο πράκτορας της ICE που σκότωσε εν ψυχρώ την 37χρονη

vinijr
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super Cup Ισπανίας: Η Ρεάλ νίκησε 2-1 την Ατλέτικο κι έκλεισε ραντεβού με την Μπαρτσελόνα στον τελικό (Video)

1 / 3