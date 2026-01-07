Ο θρυλικός Κέβιν Κίγκαν διαγνώστηκε με καρκίνο

Με καρκίνο διαγνώστηκε ο πρώην επιθετικός και ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Αγγλίας Κέβιν Κίγκαν.

Ο 74χρονος Κιγκάν εισήχθη πρόσφατα στο νοσοκομείο με επαναλαμβανόμενα κοιλιακά συμπτώματα, με τις εξετάσεις να εντοπίζουν καρκίνο. Ο ίδιος και η οικογένεια του ευχαριστούν το νοσηλευτικό προσωπικό για την παρέμβασή και τη συνεχή φροντίδα.

Our former player & manager, Kevin Keegan will undergo treatment after being diagnosed with cancer having been admitted to hospital for further evaluation of ongoing abdominal symptoms.



King Kev. We're with you every step of the way. Hoping for a full and speedy recovery 🙏🖤🤍 pic.twitter.com/yLVSJWMrKf — Newcastle United (@NUFC) January 7, 2026

Ο Κίγκαν γνωστός και ως «Βασιλιάς Κεν» και «Ισχυρό ποντικί» έπαιξε στη Λίβερπουλ, το Αμβούργο και τη Νιούκαστλ, ενώ κατέκτησε δύο φορές το βραβείο του Ευρωπαίου Ποδοσφαιριστή της Χρονιάς.

Μετά το τέλος της αγωνιστικής του καριέρας πέρασε στην προπονητική, αναλαμβάνοντας τη Νιούκαστλ, τη Φούλαμ, την εθνική Αγγλίας και τη Μάντσεστερ Σίτι.

