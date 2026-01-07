search
07.01.2026 21:41

Ο θρυλικός Κέβιν Κίγκαν διαγνώστηκε με καρκίνο

07.01.2026 21:41
kevin-keegan

Με καρκίνο διαγνώστηκε ο πρώην επιθετικός και ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Αγγλίας Κέβιν Κίγκαν.

Ο 74χρονος Κιγκάν εισήχθη πρόσφατα στο νοσοκομείο με επαναλαμβανόμενα κοιλιακά συμπτώματα, με τις εξετάσεις να εντοπίζουν καρκίνο. Ο ίδιος και η οικογένεια του ευχαριστούν το νοσηλευτικό προσωπικό για την παρέμβασή και τη συνεχή φροντίδα.

Ο Κίγκαν γνωστός και ως «Βασιλιάς Κεν» και «Ισχυρό ποντικί» έπαιξε στη Λίβερπουλ, το Αμβούργο και τη Νιούκαστλ, ενώ κατέκτησε δύο φορές το βραβείο του Ευρωπαίου Ποδοσφαιριστή της Χρονιάς.

Μετά το τέλος της αγωνιστικής του καριέρας πέρασε στην προπονητική, αναλαμβάνοντας τη Νιούκαστλ, τη Φούλαμ, την εθνική Αγγλίας και τη Μάντσεστερ Σίτι.

