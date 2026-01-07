Τένις: Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη έχασαν από τις ΗΠΑ και η Ελλάδα αποκλείστηκε από τη συνέχεια του United Cup

Η Ελλάδα έφτασε κοντά σε μία μεγάλη υπέρβαση αλλά τελικά ηττήθηκε από τις ΗΠΑ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του United Cup.

Κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, το δίδυμο Στέφανος Τσιτσιπάς – Μαρία Σάκκαρη τα έδωσε όλα στην πανίσχυρη αμερικανική ομάδα, ωστόσο ηττήθηκε με 2-1 στις νίκες και έχασε το εισιτήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης στο Περθ.

Η Ελλάδα πάλεψε για μία τεράστια ανατροπή κόντρα στις ΗΠΑ στα προημιτελικά του United Cup.

Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε στο πρώτο παιχνίδι από την Κόκο Γκοφ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ισοφάρισε τη σειρά με τη σπουδαία νίκη του επί του Τέιλορ Φριτζ και στη συνέχεια το ελληνικό δίδυμο λύγισε από τους Αμερικανούς στο διπλό και αποχαιρέτησε τη διοργάνωση.

Τσιτσιπάς και Σάκκαρη αντιμετώπισαν Γκοφ και Χάρισον στο τρίτο παιχνίδι της σειράς που έκρινε το εισιτήριο για τους “4” του United Cup, με τους Έλληνες πρωταθλητές να λυγίζουν από τις ΗΠΑ στο σούπερ τάι μπρέικ (2-1).

Το ελληνικό δίδυμο είχε εξαιρετική απόδοση στο πρώτο σετ, το οποίο κατέκτησε με 6-4.

Μεγάλη μάχη έγινε στο δεύτερο σετ, στο οποίο υπήρχαν πολλά μπρέικ, με τις ΗΠΑ να προηγούνται με 5-3. Η Ελλάδα κατάφερε να μειώσει σε 5-4 με το σερβίς του Τσιτσιπά, αλλά οι ΗΠΑ έκλεισαν το σετ (6-4) και έκαναν το 1-1.

Ο αγώνας οδηγήθηκε στο σούπερ τάι μπρέικ, κρίθηκε δηλαδή στους 10 πόντους. Εκεί, οι Αμερικανοί ήταν πιο ψύχραιμοι, ξεκίνησαν με ένα εντυπωσιακό 5-0 κόντρα στο ελληνικό δίδυμο, το οποίο πάλεψε και γύρισε το παιχνίδι (6-6), αλλά δεν κατάφερε στο τέλος να ολοκληρώσει την επική ανατροπή (10-8).

