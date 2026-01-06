Ο Τσιτσιπάς πήγε την Σάκκαρη στην οροφή σταδίου κι αυτή τα… είδε όλα: «Τι θα γίνει αν πέσεις κάτω από το πανί;» (video)

Έχοντας εξασφαλίσει τη πρόκριση στα προημιτελικά του United Cup η εθνική ομάδα του τένις με… προτροπή του Στέφανου Τσιτσιπά έκανε μία επίσκεψη στην… οροφή του σταδίου Οπτους στο Περθ.

Η ιδέα μπορεί να ενθουσίασε τον ίδιο και τα άλλα μέλη της αποστολής, όχι όμως και τη Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα τενίστρια που έχει υψοφοβία, παρά το ότι ήταν δεμένη με προστατευτικούς ιμάντες καθώς περπατούσαν στον εναέριο διάδρομο στην οροφή του σταδίου, έδειχνε τον φόβο της, προσπαθώντας παράλληλα να το διασκεδάσει.

Κάποια στιγμή μάλιστα, ο Τσιτσιπάς άρχισε να την πειράζει, ενώ καθόταν πάνω σε ένα κάγκελο.

Της είπε μάλιστα πως αν πέσει, το χειρότερο που μπορεί να πάθει αν πέσει στο κενό είναι να πέσει πάνω στα λευκά πανιά που υπάρχουν στην οροφή του σταδίου, με την τενίστρια να απαντά: «Τι θα γίνει στην περίπτωση που πέσεις κάτω από το πανί;».

