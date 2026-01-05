Oι… στόχοι του Τσιτσιπά για το 2026: «Δεν θα πιω αλκοόλ και θα περιορίσω τη ζάχαρη»

Για τους προσωπικούς του στόχους στη νέα χρονιά, την ομάδα της Ελλάδας αλλά και τον αδελφό του μίλησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς σε δηλώσεις του για το United Cup.

Ο Στέφανος είχε ένα σύντομο «1-on-1» με τη Λόρα Ρόμπσον για την επίσημη σελίδα του United Cup και απάντησε σε ενδιαφέροντα ερωτήματα.



Για την ομάδα της Ελλάδας, είπε: «Είχαμε όλη μας πολύ καλή προετοιμασία και νιώθω πως είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ένα καλό ξεκίνημα στο United Cup.



Έχουμε παίξει πολλές φορές εδώ στο Περθ, από την εποχή του Hopman Cup ακόμα. Τώρα παίζουμε στο United Cup, μια πολύ ενδιαφέρουσα διοργάνωση.



Είμαστε σε μια ομάδα, κάτι που δεν είναι συνηθισμένο στο τένις όπου ταξιδεύουμε μόνοι μας για το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας μας».





Για τον αδερφό του, Πέτρο, που εκτός από παίκτης της Εθνικής είναι και κάπτεν: «Αστειεύεται συχνά με το να με απειλεί ότι θα βάλει άλλους παίκτες στη θέση μου, αλλά ξέρω ότι το λέει για πλάκα.



Πραγματικά λατρεύει το τένις και θεωρώ πως είναι τέλειος γι’ αυτή τη δουλειά, είναι παθιασμένος με το παιχνίδι και με βοηθάει. Πάντα έχει πολύ καθαρή σκέψη σε δύσκολες στιγμές και εκτιμώ τις συμβουλές του».



Τέλος, ανέφερε και τους στόχους του για το 2026, εντός και εκτός γηπέδου: «Το 2026 δεν θα πιω αλκοόλ. Όχι ότι πίνω, αλλά αυτή τη χρονιά θα το πάω τελείως υγιεινά. Επίσης θα προσπαθήσω να κόψω τη ζάχαρη.



Είναι κάτι που θέλω να κάνω για το σώμα μου. Επαγγελματικά θέλω να βρεθώ ξανά σε έναν τελικό Grand Slam, αυτός είναι ο στόχος μου στη χρονιά.



Δεν θέλω να περιμένω για ευκαιρίες, θέλω να τις δημιουργήσω και δεν θα περιμένω κανέναν να μου τις δώσει απλόχερα».

