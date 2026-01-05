Ο Τσιτσιπάς έκανε το 1-0 στο United Cup κόντρα στην Αυστραλία – Μια νίκη μακριά από τα νοκ άουτ η Εθνική ομάδα (video)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε το 1-0 στη σειρά της εθνικής ομάδας τένις κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία για το United Cup.

Ο Ελληνας τενίστας με ανατροπή επικράτησε με 2-1 σετ του Ν. Χάρις (4-6, 6-1, 7-6 σε δύο ώρες και 16 λεπτά αγώνα) και έτσι η Ελλάδα είναι μία νίκη μακριά από το να περάσει στα νοκ άουτ της διοργάνωσης στην Αυστραλία, όπου εκεί περιμένει η Ελβετία.

Σε ένα κλειστό πρώτο σετ ο Βρετανός επικράτησε με 6-4, αλλά ο Τσιτσιπάς με εξαιρετικό σερβίς πήρε το δεύτερο εύκολα με 6-1.

Στο τρίτο σετ όλα κρίθηκαν στο τάι μπρέικ όπου ο Ελληνας τενίστας δημιούργησε μία διαφορά στο 3-1 και το έκλεισε με 7-4.

Finds a way ⚡️@steftsitsipas overcomes Harris 4-6 6-1 7-6(4) to give Team Greece a 1-0 lead over Team Great Britain. pic.twitter.com/I3GYMNyEZz — United Cup (@UnitedCupTennis) January 5, 2026

Ετσι, η εθνική θέλει μία νίκη στα επόμενα δύο ματς που είναι το ντέρμπι της Μαρίας Σάκκαρη με την Εμα Ραντουκάνου και αργότερα η αναμέτρηση στο διπλό.

