04.01.2026 23:56

ΑΕΚ: Πάτησε Αθήνα και υπογράφει ο Βάργκα

Στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ έφτασε ο Μπαρνάμπας Βάργκα και πλέον, μετράμε αντίστροφα για την ολοκλήρωση του τυπικού σκέλους της μεταγραφής του Ούγγρου σέντερ φορ στην Ένωση.

Ο 31χρονος άσος «πάτησε» στην Αθήνα με καθυστέρηση, λίγο πριν τις 22:30, λόγω του προβλήματος στον FIR Αθηνών που επηρέασε όλες τις πτήσεις, με την άφιξη του (που αρχικά ήταν προγραμματισμένη για τις 20:30) να δρομολογεί τις εξελίξεις.

Ο Βάργκα αναμένεται από αύριο Δευτέρα (5/12) να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και ακολούθως αφού υπογράψει το συμβόλαιο του, σφραγίζοντας και τυπικά τη συμφωνία του με τον Δικέφαλο, να ανακοινωθεί από την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ.

