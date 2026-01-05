Τέλος ο Ρούμπεν Αμορίμ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά το «Χ» με τη Λιντς

Παρελθόν από τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποτελεί από το πρωί της Δευτέρας (5/1) ο Ρούμπεν Αμορίμ.

Την πληροφορία μετέφερε αρχικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για απόφαση που έλαβε το πρωί της ίδιας ημέρας η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου.

Λίγα λεπτά αργότερα, η είδηση επιβεβαιώθηκε και από άλλα μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους και ορισμένα από τα πλέον έγκυρα της Μεγάλης Βρετανίας.

Συγκεκριμένα, ο Ιταλός δημοσιογράφος ανέφερε σε ανάρτησή του τα εξής:

«ΕΚΤΑΚΤΟ: Ο Ρούμπεν Αμορίμ απολύθηκε μόλις από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η απόφαση ελήφθη σήμερα το πρωί».

🚨💣 BREAKING: Rúben Amorim has just been SACKED by Manchester United.



Decision made this morning. pic.twitter.com/Xmz3x8mkO6 January 5, 2026

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση των «Κόκκινων Διαβόλων».

Club statement: Ruben Amorim. January 5, 2026

Η ανακοίνωση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ:

Ο Ρούμπεν Αμορίμ αποχώρησε από τη θέση του προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Ρούμπεν ανέλαβε τον Νοέμβριο του 2024 και οδήγησε την ομάδα στον τελικό του UEFA Europa League στο Μπιλμπάο τον Μάιο.

Με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να βρίσκεται στην έκτη θέση της Premier League, η διοίκηση του συλλόγου αποφάσισε με λύπη ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για μια αλλαγή.

Αυτό θα δώσει στην ομάδα την καλύτερη ευκαιρία να κατακτήσει την υψηλότερη δυνατή θέση στην Premier League.

Ο σύλλογος ευχαριστεί τον Ρούμπεν για τη συμβολή του και του εύχεται κάθε επιτυχία για το μέλλον.

Ο Ντάρεν Φλέτσερ θα αναλάβει την ομάδα στον αγώνα της Τετάρτης με την Μπέρνλι.

Μόλις 38,7% ποσοστό στις νίκες

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προχωράει στην απόλυση του Ρούμπεν Αμορίμ, τερματίζοντας έτσι την 14μηνη θητεία του Ίβηρα τεχνικού στον πάγκο της.

Το τελευταίο παιχνίδι του Πορτογάλου ήταν η ισοπαλία (1-1) με τη Λιντς την Κυριακή, αποτέλεσμα που άφησε τους «Κόκκινους Διαβόλους» στην έκτη θέση της βαθμολογίας στην Premier League έπειτα από 20 αγωνιστικές.

Ο πρώην μέσος και νυν προπονητής της Κ18 των Άγγλων, Ντάρεν Φλέτσερ, είναι εκίνος που θα αναλάβει προσωρινά τα ηνία της ομάδας. Το πρώτο του παιχνίδι θα είναι απέναντι στην Μπέρνλι την ερχόμενη Τετάρτη.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον Νοέμβριο του 2024 πλήρωσε περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τον Πορτογάλο από τη Σπόρτινγκ, όπου είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα το 2021 και ξανά το 2024. Ανέλαβε τα ηνία της ομάδας διαδεχόμενος τον Έρικ τεν Χαγκ, ο οποίος είχε αποχωρήσει μετά από δύομιση χρόνια στο «Όλντ Τράφορντ».

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Αμορίμ κέρδισε μόλις 24 από τα 63 παιχνίδια του, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το ποσοστό του στις νίκες ήταν στο 38,7%. Κανένας άλλος προπονητής των Κόκκινων Διαβόλων δεν είχε χειρότερα νούμερα από το 1971, όταν είχε απολυθεί ο Φρανκ Ο’Φάρελ.

Διαβάστε επίσης:

Στον Ολυμπιακό και επίσημα ο Ταϊρίκ Τζόοουνς

ΑΕΚ: Πάτησε Αθήνα και υπογράφει ο Βάργκα

Κόπα Άφρικα: Καμερούν και Μαρόκο έκλεισαν… ραντεβού στα προημιτελικά (Videos)