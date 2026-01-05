search
05.01.2026 10:28

Στον Ολυμπιακό και επίσημα ο Ταϊρίκ Τζόοουνς

05.01.2026 10:28
tyrique_jones_new

Παίχτης του Ολυμπιακού και και επίσημα από σήμερα ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού σέντερ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα 2,5 χρόνια.

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Tyrique Jones. Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2.5 ετών», αναφέρει χαρακτηριστικά η ερυθρόλευκη ΚΑΕ στην ιστοσελίδα της.

Λίγα λεπτά νωρίτερα η Παρτιζάν είχε ανακοίνώσει ότι ο παίκτης αποτελεί παρελθόν από την ομάδα.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού θα προσγειωθεί στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 15:05 με την πτήση JU532 από το Βελιγράδι.

Το who is whο του Ταϊρίκ Τζόουνς

Αναλυτικά τα στατιστικά του παίκτη:

Γεννήθηκε: 03/05/1997

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Ύψος: 2.06μ.

Θέση: Σέντερ

Προηγούμενες ομάδες

  • Xavier (2016–2020)
  • Wonju DB Promy (2020)
  • Hapoel Tel Aviv (2020–2021)
  • Victoria Libertas (2021–2022)
  • Turk Telekom (2022–2023)
  • Anadolu Efes (2023–2024)
  • Partizan (2024-2026)

Οι φετινοί αριθμοί του…

Στη φετινή Ευρωλίγκα σε σύνολο 17 αγώνων είχε μέσο όρο 23:36 λεπτά, 10.6 πόντους, 6.1 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1.2 κλεψίματα. Στην Αδριατική λίγκα σε σύνολο 10 αγώνων είχε μέσο όρο 5.4 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Διασυλλογικές

  • Πρωταθλητής Αδριατικής λίγκας (2025)

Ατομικές

  • MVP των τελικών της Αδριατικής λίγκας (2025)
  • MVP του τουρκικού πρωταθλήματος (2023)
  • Πρώτος ριμπάουντερ στο Ιταλικό Πρωτάθλημα (2022)

