Στον Ολυμπιακό και επίσημα ο Ταϊρίκ Τζόοουνς

Παίχτης του Ολυμπιακού και και επίσημα από σήμερα ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού σέντερ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα 2,5 χρόνια.
«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Tyrique Jones. Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2.5 ετών», αναφέρει χαρακτηριστικά η ερυθρόλευκη ΚΑΕ στην ιστοσελίδα της.
Λίγα λεπτά νωρίτερα η Παρτιζάν είχε ανακοίνώσει ότι ο παίκτης αποτελεί παρελθόν από την ομάδα.
Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού θα προσγειωθεί στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 15:05 με την πτήση JU532 από το Βελιγράδι.
Αναλυτικά τα στατιστικά του παίκτη:
Γεννήθηκε: 03/05/1997
Υπηκοότητα: ΗΠΑ
Ύψος: 2.06μ.
Θέση: Σέντερ
Προηγούμενες ομάδες
Οι φετινοί αριθμοί του…
Στη φετινή Ευρωλίγκα σε σύνολο 17 αγώνων είχε μέσο όρο 23:36 λεπτά, 10.6 πόντους, 6.1 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1.2 κλεψίματα. Στην Αδριατική λίγκα σε σύνολο 10 αγώνων είχε μέσο όρο 5.4 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Διασυλλογικές
Ατομικές
