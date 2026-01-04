search
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

04.01.2026 22:09

Παναθηναϊκός: «Καλό ταξίδι στον αιώνια πιστό Γιώργο Παπαδάκη»

papadakis_ant1

Μέσω μιας λιτής τοποθέτησης στα social media του συλλόγου ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Ανάρτηση για την απώλεια του δημοσιογράφου έκανε και το μπασκετικό τμήμα.

«Καλό ταξίδι στον αιώνια πιστό Γιώργο Παπαδάκη», ήταν το μήνυμα που συνόδευε τη φωτογραφία του στα social media του Παναθηναϊκού ΑΟ.

Και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση, εκφράζοντας τη θλίψη της για τον χαμό του γνωστού δημοσιογράφου.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΚΑΕ:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του δημοσιογράφου, Γιώργου Παπαδάκη. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

