Παναθηναϊκός: «Καλό ταξίδι στον αιώνια πιστό Γιώργο Παπαδάκη»

Μέσω μιας λιτής τοποθέτησης στα social media του συλλόγου ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Ανάρτηση για την απώλεια του δημοσιογράφου έκανε και το μπασκετικό τμήμα.

«Καλό ταξίδι στον αιώνια πιστό Γιώργο Παπαδάκη», ήταν το μήνυμα που συνόδευε τη φωτογραφία του στα social media του Παναθηναϊκού ΑΟ.

Και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση, εκφράζοντας τη θλίψη της για τον χαμό του γνωστού δημοσιογράφου.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του δημοσιογράφου, Γιώργου Παπαδάκη. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.#paobcaktor pic.twitter.com/c9iWwpukYF — Panathinaikos BC (@Paobcgr) January 4, 2026

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΚΑΕ:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του δημοσιογράφου, Γιώργου Παπαδάκη. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

