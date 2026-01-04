Στην Αθήνα οι περίφημοι Harlem Globetrotters για ένα μοναδικό σόου στο ΟΑΚΑ

Με ανάρτησή τους στο Instagram, οι Harlem Globetrotters ανακοίνωσαν την άφιξή τους στην Αθήνα. Η θρυλική ομάδα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού δίνει ραντεβού με το ελληνικό κοινό τον Απρίλιο, στο Telekom Center Athens, για μία και μοναδική εμφάνιση.

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά στις 9 Ιανουαρίου, ενώ η παράσταση των Γκλομπτρότερς έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 5 Απριλίου. Η εμφάνιση εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση της ιστορικής ομάδας.

Ποιοι είναι οι Χάρλεμ Γκλομπτρότερς

Οι Χάρλεμ Γκλομπτρότερς ιδρύθηκαν το 1926 στο Σικάγο από τον Άμπε Σάπερστιν. Αρχικά συγκροτήθηκαν ως ομάδα Αφροαμερικανών παικτών που περιόδευε σε μικρές πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, σε μια περίοδο έντονων φυλετικών διακρίσεων. Παρότι η ονομασία τους παραπέμπει στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης, επιλέχθηκε συμβολικά, με στόχο να αναδειχθεί η αφροαμερικανική ταυτότητα της ομάδας.

Τις επόμενες δεκαετίες, οι Γκλομπτρότερς καθιερώθηκαν διεθνώς χάρη στον μοναδικό συνδυασμό μπάσκετ και θεάματος, καταγράφοντας παράλληλα και ιστορικές αγωνιστικές επιτυχίες, όπως οι νίκες απέναντι στους Minneapolis Lakers στα τέλη της δεκαετίας του 1940. Μέσα από τις παγκόσμιες περιοδείες τους συνέβαλαν καθοριστικά στη διάδοση του μπάσκετ, λειτουργώντας ως «πρεσβευτές» του αθλήματος σε περισσότερες από 100 χώρες.

Σήμερα, οι Χάρλεμ Γκλομπτρότερς αποτελούν ένα παγκόσμιο φαινόμενο ψυχαγωγίας, γνωστό για τα εντυπωσιακά ακροβατικά, το χιούμορ και τη συνεχή αλληλεπίδραση με το κοινό, διατηρώντας ταυτόχρονα μια ισχυρή ιστορική παρακαταθήκη τόσο στον αθλητισμό όσο και στην κοινωνική πρόοδο.

Διαβάστε επίσης

Ολυμπιακός-ΟΦΗ 3-0: Κατέκτησαν το Super Cup στην παράταση οι «ερυθρόλευκοι»

Ηράκλειο: Ένταση μεταξύ οπαδών του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ λίγες ώρες πριν τον τελικό του Super Cup (Photos)

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Απόλυτη στήριξη σε Αταμάν – «Όποιος έχει παράπονα ας έρθει σε εμένα»