search
ΚΥΡΙΑΚΗ 04.01.2026 09:35
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.01.2026 08:42

Στην Αθήνα οι περίφημοι Harlem Globetrotters για ένα μοναδικό σόου στο ΟΑΚΑ

04.01.2026 08:42
harlem globetrotters

Με ανάρτησή τους στο Instagram, οι Harlem Globetrotters ανακοίνωσαν την άφιξή τους στην Αθήνα. Η θρυλική ομάδα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού δίνει ραντεβού με το ελληνικό κοινό τον Απρίλιο, στο Telekom Center Athens, για μία και μοναδική εμφάνιση.

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά στις 9 Ιανουαρίου, ενώ η παράσταση των Γκλομπτρότερς έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 5 Απριλίου. Η εμφάνιση εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση της ιστορικής ομάδας.

Ποιοι είναι οι Χάρλεμ Γκλομπτρότερς

Οι Χάρλεμ Γκλομπτρότερς ιδρύθηκαν το 1926 στο Σικάγο από τον Άμπε Σάπερστιν. Αρχικά συγκροτήθηκαν ως ομάδα Αφροαμερικανών παικτών που περιόδευε σε μικρές πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, σε μια περίοδο έντονων φυλετικών διακρίσεων. Παρότι η ονομασία τους παραπέμπει στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης, επιλέχθηκε συμβολικά, με στόχο να αναδειχθεί η αφροαμερικανική ταυτότητα της ομάδας.

Τις επόμενες δεκαετίες, οι Γκλομπτρότερς καθιερώθηκαν διεθνώς χάρη στον μοναδικό συνδυασμό μπάσκετ και θεάματος, καταγράφοντας παράλληλα και ιστορικές αγωνιστικές επιτυχίες, όπως οι νίκες απέναντι στους Minneapolis Lakers στα τέλη της δεκαετίας του 1940. Μέσα από τις παγκόσμιες περιοδείες τους συνέβαλαν καθοριστικά στη διάδοση του μπάσκετ, λειτουργώντας ως «πρεσβευτές» του αθλήματος σε περισσότερες από 100 χώρες.

Σήμερα, οι Χάρλεμ Γκλομπτρότερς αποτελούν ένα παγκόσμιο φαινόμενο ψυχαγωγίας, γνωστό για τα εντυπωσιακά ακροβατικά, το χιούμορ και τη συνεχή αλληλεπίδραση με το κοινό, διατηρώντας ταυτόχρονα μια ισχυρή ιστορική παρακαταθήκη τόσο στον αθλητισμό όσο και στην κοινωνική πρόοδο.

Διαβάστε επίσης

Ολυμπιακός-ΟΦΗ 3-0: Κατέκτησαν το Super Cup στην παράταση οι «ερυθρόλευκοι»

Ηράκλειο: Ένταση μεταξύ οπαδών του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ λίγες ώρες πριν τον τελικό του Super Cup (Photos)

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Απόλυτη στήριξη σε Αταμάν – «Όποιος έχει παράπονα ας έρθει σε εμένα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pavlos-marinakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διχάζει η Βενεζουέλα: Κόντρα κυβέρνησης με ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ για την απαγωγή Μαδούρο   

kina notia korea (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Κρίσιμη συνάντηση Σι Τζινπίνγκ με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζε-Μιούνγκ στο Πεκίνο

madouro11
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Αυξάνονται οι οργισμένες αντιδράσεις για την απαγωγή Μαδούρο από τις ΗΠΑ – Το Πεκίνο ζητά την απελευθέρωσή του

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νεκρός 30χρονος μετά από άγριο ξυλοδαρμό έξω από νυχτερινό κέντρο

TRUMP2811_AP
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες θα εγκατασταθούν στη Βενεζουέλα» – «Θα δαπανήσουν δισεκατομμύρια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

papacharalampous-new
LIFESTYLE

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Ας μη μου φέρει τίποτα το 2026, αλλά να μη μου πάρει κιόλας»

dimarxoi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κείμενο διαμαρτυρίας 5 μεγάλων δήμων για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών

leukos oikos 765- new
ΚΟΣΜΟΣ

«FAFO»: Η απειλητική ανάρτηση από Λευκό Οίκο - «Κάνε μ@@@κίες και θα δεις τι θα πάθεις»

tsitsipas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Οι σκέψεις για απόσυρση από το τένις που σόκαραν – Οι τραυματισμοί, η αρνητική δημοσιότητα και η ψυχική κόπωση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 04.01.2026 09:35
pavlos-marinakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διχάζει η Βενεζουέλα: Κόντρα κυβέρνησης με ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ για την απαγωγή Μαδούρο   

kina notia korea (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Κρίσιμη συνάντηση Σι Τζινπίνγκ με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζε-Μιούνγκ στο Πεκίνο

madouro11
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Αυξάνονται οι οργισμένες αντιδράσεις για την απαγωγή Μαδούρο από τις ΗΠΑ – Το Πεκίνο ζητά την απελευθέρωσή του

1 / 3