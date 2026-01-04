search
04.01.2026 23:24

Κόπα Άφρικα: Καμερούν και Μαρόκο έκλεισαν… ραντεβού στα προημιτελικά (Videos)

04.01.2026 23:24
cameroon copa

Το Καμερούν έγινε η 4η ομάδα που προκρίνεται στους “8” του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Οι «Αδάμαστοι Λέοντες» επικράτησαν 2-1 της Νότιας Αφρικής για τη φάση των «16» και πέρασαν στους προημιτελικούς όπου θα αντιμετωπίσουν τους οικοδεσπότες του Μαρόκου. Ο Τζούνιορ Τσαμαντέ το 34΄ και ο Κριστιάν Κοφάνε στο 47΄ πέτυχαν τα γκολ των νικητών, ενώ μείωσε προς το τέλος του παιχνιδιού (88΄) ο Ένβιντενς Μακγκόπα για τους Νοτιοαφρικανούς.

Το Μαρόκο επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και προκρίθηκε επικρατώντας 1-0 της Τανζανίας. Το ματς έγινε στη Ραμπάτ και το μοναδικό γκολ σημείωσε ο Μπραχίμ Ντίαθ στο 64΄, ενώ ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί αγωνίστηκε για 77 λεπτά πριν αντικατασταθεί από τον Εν-Νεσίρι. Στην επόμενη φάση οι Μαροκινοί θα αντιμετωπίσουν το νικητή του αγώνα Νότια Αφρική-Καμερούν που διεξάγεται αργότερα (21:00).

Τα αποτελέσματα στη φάση των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και οι διασταυρώσεις ως τον τελικό έχουν ως εξής:

Φάση των «16»

03/01/2026

1.Σενεγάλη – Σουδάν 3-1
2.Μάλι – Τυνησία 1-1 (3-2 στα πέναλτι)

04/01/2026

3.Μαρόκο – Τανζανία 1-0
4.Νότια Αφρική – Καμερούν 1-2

05/01/2026

5.Αίγυπτος – Μπενίν 18:00
6.Νιγηρία – Μοζαμβίκη 21:00

06/01/2026

7.Αλγερία – ΛΔ Κονγκό 18:00
8.Ακτή Ελεφαντ. – Μπουρκίνα Φάσο 21:00

Προημιτελικοί

09/01/2026

Α.Μάλι – Σενεγάλη 18:00
Β.Καμερούν – Μαρόκο 21:00

10/01/2026

Γ.Νικητής 7 – Νικητής 6 18:00
Δ.Νικητής 5 – Νικητής 8 21:00

Ημιτελικοί

14/01/2026

α.Νικητής Α – Νικητής Δ 18:00
β.Νικητής Β – Νικητής Γ 21:00

Μικρός Τελικός

17/01/2026, 18:00

Τελικός

18/01/2026, 21:00

Στάδιο: Prince Moulay Abdellah, Ραμπάτ

