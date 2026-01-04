Κόπα Άφρικα: Καμερούν και Μαρόκο έκλεισαν… ραντεβού στα προημιτελικά (Videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το Καμερούν έγινε η 4η ομάδα που προκρίνεται στους “8” του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Οι «Αδάμαστοι Λέοντες» επικράτησαν 2-1 της Νότιας Αφρικής για τη φάση των «16» και πέρασαν στους προημιτελικούς όπου θα αντιμετωπίσουν τους οικοδεσπότες του Μαρόκου. Ο Τζούνιορ Τσαμαντέ το 34΄ και ο Κριστιάν Κοφάνε στο 47΄ πέτυχαν τα γκολ των νικητών, ενώ μείωσε προς το τέλος του παιχνιδιού (88΄) ο Ένβιντενς Μακγκόπα για τους Νοτιοαφρικανούς.
Το Μαρόκο επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και προκρίθηκε επικρατώντας 1-0 της Τανζανίας. Το ματς έγινε στη Ραμπάτ και το μοναδικό γκολ σημείωσε ο Μπραχίμ Ντίαθ στο 64΄, ενώ ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί αγωνίστηκε για 77 λεπτά πριν αντικατασταθεί από τον Εν-Νεσίρι. Στην επόμενη φάση οι Μαροκινοί θα αντιμετωπίσουν το νικητή του αγώνα Νότια Αφρική-Καμερούν που διεξάγεται αργότερα (21:00).
Τα αποτελέσματα στη φάση των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και οι διασταυρώσεις ως τον τελικό έχουν ως εξής:
Φάση των «16»
03/01/2026
1.Σενεγάλη – Σουδάν 3-1
2.Μάλι – Τυνησία 1-1 (3-2 στα πέναλτι)
04/01/2026
3.Μαρόκο – Τανζανία 1-0
4.Νότια Αφρική – Καμερούν 1-2
05/01/2026
5.Αίγυπτος – Μπενίν 18:00
6.Νιγηρία – Μοζαμβίκη 21:00
06/01/2026
7.Αλγερία – ΛΔ Κονγκό 18:00
8.Ακτή Ελεφαντ. – Μπουρκίνα Φάσο 21:00
Προημιτελικοί
09/01/2026
Α.Μάλι – Σενεγάλη 18:00
Β.Καμερούν – Μαρόκο 21:00
10/01/2026
Γ.Νικητής 7 – Νικητής 6 18:00
Δ.Νικητής 5 – Νικητής 8 21:00
Ημιτελικοί
14/01/2026
α.Νικητής Α – Νικητής Δ 18:00
β.Νικητής Β – Νικητής Γ 21:00
Μικρός Τελικός
17/01/2026, 18:00
Τελικός
18/01/2026, 21:00
Στάδιο: Prince Moulay Abdellah, Ραμπάτ
