Κύπελλο Ελλάδας: Δυνατές μάχες για μια θέση στην 8άδα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με τη φάση των πλέι οφ του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson επανέρχεται η ποδοσφαιρική δράση, μετά τη διακοπή των εορτών και τη διεξαγωγή του σούπερ καπ.
Συγκεκριμένα, από τους σημερινούς (6/1) αγώνες, καθώς και αυτόν που θα γίνει αύριο (7/1), θα προκύψουν οι τέσσερις ομάδες που θα προκριθούν στα προημιτελικά και θα συμπληρώσουν το τελικό παζλ της διοργάνωσης.
Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις. Στις 15:00 ο Άρης υποδέχεται στο Κλ. Βικελίδης τον Παναιτωλικό και ο νικητής θα βρεθεί στον δρόμο του Παναθηναϊκού.
Στις 17:30 κοντράρονται στο Πανθεσσαλικό ο Βόλος και η Κηφισιά, με τον Λεβαδειακό να περιμένει τον νικητή στην οχτάδα.
Στις 20:00 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί στην Τούμπα τον Ατρόμητο, και όποια ομάδα επικρατήσει, θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στην επόμενη φάση.
Το πρόγραμμα των πλέι οφ θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη (7/1) με το ματς ΟΦΗ – Αστέρας, απ’ όπου θα προκύψει ο αντίπαλος της ΑΕΚ.
Τα παιχνίδια είναι νοκ άουτ, και σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια, ακολουθεί η εκτέλεση πέναλτι, χωρίς παράταση.
Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις:
Τρίτη 6/1
15:00 Άρης – Παναιτωλικός / COSMOTE SPORT 1 HD
17:30 Βόλος ΝΠΣ – Κηφισιά / COSMOTE SPORT 2 HD
20:00 ΠΑΟΚ – Ατρόμητος / COSMOTE SPORT 1 HD
Τετάρτη 7/1
17:00 ΟΦΗ – Αστέρας Aktor / COSMOTE SPORT 1 HD
Προημιτελικοί (13-15/1)
1ος προημιτελικός: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος
2ος προημιτελικός: Λεβαδειακός – Βόλος ή Κηφισιά
3ος προημιτελικός: ΑΕΚ – ΟΦΗ ή Αστέρας Aktor
4ος προημιτελικός: Παναθηναϊκός – Άρης ή Παναιτωλικός
Διαβάστε επίσης:
Κόπα Άφρικα: Με τεσσάρα η Νιγηρία στους «8», πρόκριση στην παράταση με Σαλάχ για την Αίγυπτο (Videos)
Oι… στόχοι του Τσιτσιπά για το 2026: «Δεν θα πιω αλκοόλ και θα περιορίσω τη ζάχαρη»
Τέλος ο Ρούμπεν Αμορίμ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά το «Χ» με τη Λιντς
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.