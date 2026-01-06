Κύπελλο Ελλάδας: Δυνατές μάχες για μια θέση στην 8άδα

Με τη φάση των πλέι οφ του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson επανέρχεται η ποδοσφαιρική δράση, μετά τη διακοπή των εορτών και τη διεξαγωγή του σούπερ καπ.

Συγκεκριμένα, από τους σημερινούς (6/1) αγώνες, καθώς και αυτόν που θα γίνει αύριο (7/1), θα προκύψουν οι τέσσερις ομάδες που θα προκριθούν στα προημιτελικά και θα συμπληρώσουν το τελικό παζλ της διοργάνωσης.

Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις. Στις 15:00 ο Άρης υποδέχεται στο Κλ. Βικελίδης τον Παναιτωλικό και ο νικητής θα βρεθεί στον δρόμο του Παναθηναϊκού.

Στις 17:30 κοντράρονται στο Πανθεσσαλικό ο Βόλος και η Κηφισιά, με τον Λεβαδειακό να περιμένει τον νικητή στην οχτάδα.

Στις 20:00 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί στην Τούμπα τον Ατρόμητο, και όποια ομάδα επικρατήσει, θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στην επόμενη φάση.

Το πρόγραμμα των πλέι οφ θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη (7/1) με το ματς ΟΦΗ – Αστέρας, απ’ όπου θα προκύψει ο αντίπαλος της ΑΕΚ.

Τα παιχνίδια είναι νοκ άουτ, και σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια, ακολουθεί η εκτέλεση πέναλτι, χωρίς παράταση.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις:

Τρίτη 6/1

15:00 Άρης – Παναιτωλικός / COSMOTE SPORT 1 HD

17:30 Βόλος ΝΠΣ – Κηφισιά / COSMOTE SPORT 2 HD

20:00 ΠΑΟΚ – Ατρόμητος / COSMOTE SPORT 1 HD

Τετάρτη 7/1

17:00 ΟΦΗ – Αστέρας Aktor / COSMOTE SPORT 1 HD

Προημιτελικοί (13-15/1)

1ος προημιτελικός: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος

2ος προημιτελικός: Λεβαδειακός – Βόλος ή Κηφισιά

3ος προημιτελικός: ΑΕΚ – ΟΦΗ ή Αστέρας Aktor

4ος προημιτελικός: Παναθηναϊκός – Άρης ή Παναιτωλικός

