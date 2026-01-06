Φενέρμπαχτσε-Ολυμπιακός 88-80: «Λύγισαν» στο τέλος οι «ερυθρόλευκοι»

Σε μια βραδιά που ο Ντόντα Χολ σημείωσε double double (16π. και 11ρ.), εν τη απουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ, η Φενερμπαχτσέ έβαλε τέλος στο νικηφόρο σερί 3-0 του Ολυμπιακού, επικρατώντας με 88-80, στην Κωνσταντινούπολη για την 20ή αγωνιστική, πρώτη του δεύτερου γύρου της Euroleague.

Ο Χολ φορτώθηκε με 3ο και 4ο φάουλ με την έναρξη της 4ης περιόδου, υποχρεώνοντας τον Μπαρτζώκα να ρίξει στο «5» τον Άλεκ Πίτερς (όπως είχε κάνει και νωρίτερα στο ματς), διάστημα στο οποίο με ευστοχία έξω από τα 6.75 και τον Μπάλντγουιν «καυτό» (17π. και 11 ασ.) η Φενερμπαχτσέ «οικοδόμησε» μικρή διαφορά την οποία κατάφερε να συντηρήσει μέχρι το τέλος.

Ο Ολυμπιακός που είχε πρώτο σκόρερ τον Σάσα Βεζένκοφ με 24 πόντους και 6 ριμπάουντ υποχώρησε στο 11-8. Από 15 πόντους σημείωσαν οι Φουρνιέ και Ντόρσεϊ.

Η Φενέρ εκτός από τον Μπάλντγουιν πήρε 17 πόντους και από τον Τάκερ που μάζεψε και 6 ριμπάουντ. Ο Μπόστον έδωσε 14 πόντους, ενώ 11 πόντους με 7 ριμπάουντ ήταν η συγκομιδή του Μέλι. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ανέβηκε στο 13-6, με τις δύο ομάδες να έχουν αγώνα λιγότερο, καθώς έχει αναβληθεί η μεταξύ τους αναμέτρηση στο ΣΕΦ, για την 14η αγωνιστική.

Η Φενέρ είχε 0/13 τρίποντα στο α΄ μέρος και 10/18 στο β΄, με έξι εύστοχα στην 3η περίοδο και τέσσερα στην 4η.

Η ομάδα του Πειραιά είχε προηγηθεί και με +9 (22-31) στη 2η περίοδο, στάθηκε πολύ καλά, υπ΄ όψη των απουσιών (Μιλουτίνοφ, Ουόρντ, Νιλικίνα και ΜακΚίσικ, Τζόουνς).

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 36-40, 62-62, 88-80

Κλειστό παιχνίδι έγινε στην 1η περίοδο, με τη Φενερμπαχτσέ να προηγείται με 10-5 χάρη σε 4 πόντους του Τέιλεν Χόρτον Τάκερ. Ο Ολυμπιακός βρήκε 10 πόντους από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο Βεζένκοφ σημείωσε 5, ενώ ο Ντόντα Χολ εν τη απουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ βγήκε μπροστά και με 7 πόντους και 3 ριμπάουντ απέναντι στον πρώην σέντερ της ΑΕΚ Κρις Σίλβα (ντεμπούτο με τη Φενερμπαχτσέ) βοήθησε την ομάδα του Πειραιά. Μετά το 10-13, ο Ολυμπιακός δεν επέτρεψε στη Φενερμπαχτσέ ν΄ανακτήσει τα ηνία. Φουρνιέ και Μόρις πάτησαν παρκέ με 1:24΄΄ ν’ απομένουν για τη λήξη της 1ης περιόδου (18-22). Οι δύο ομάδες μετρούσαν από 0-4 τρίποντα. Ο Ολυμπιακός με το πρώτο ριμπάουντ που μάζεψε στον αγώνα 6:20΄΄ πριν το τέλος του 1ου δεκαλέπτου πέρασε στην πρώτη θέση των ριμπάουντερ στην ιστορία του Ολυμπιακού, με 1.364 αφήνοντας τον Γιώργο Πρίντεζη στη 2η θέση.

Ο Τάκερ παρέμεινε «πονοκέφαλος» για τους παίκτες του Μπαρτζώκα, με τον Αμερικανό να φτάνει τους 13 πόντους. Όμως, η Φενερμπαχτσέ με 0/13 τρίποντα στο α΄ μέρος δεν μπορούσε να αξιοποιήσει τις τόσες απουσίες του Ολυμπιακού. Ο Μπαρτζώκας έριξε και τον Κώστα Αντετοκούνμπο (τελευταίος αγώνας του στον Ολυμπιακό αφού παραχωρήθηκε δανεικός στον Άρη), ενώ έπαιξε και χωρίς καθαρόαιμο σέντερ (με τον Πίτερς στο «5»). Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε και με +9 (22-31), για να μειώσει στο -4 η πρωταθλήτρια Euroleague (36-40) στο ημίχρονο. Με 1/9 τρίποντα τέλειωσε το πρώτο 20άλεπτο ο Ολυμπιακός, το οποίο πέτυχε ο Εβάν Φουρνιέ.

Ο Ντόρσεϊ επέστρεψε στο παρκέ (ο Λαρεντζάκης αγωνίστηκε για 5:45 στο α΄ μέρος) και πέτυχε το ένα από τα δύο τρίποντα (το άλλο ο Σάσα Βεζένκοφ) χάρη στα οποία ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 43-46. Οι Μέλι και Μπιμπέροβιτς έγραψαν τα πρώτα δύο τρίποντα στη στατιστική της Φενέρ (2/15), με τον σύλλογο της Κωνσταντινούπολης να προσπερνά με 50-48. Ο Ντόντα Χολ ισοφάρισε σε 50-50 μετρώντας 13 πόντους, ενώ χάρη στο γκολ φάουλ του Βεζένκοφ (πήρε το 3ο φάουλ του Μπιρτς), οι «ερυθρόλευκοι» προσπέρασαν (50-53). Όμως, Μπάντγουιν και Κόλσον με δύο ακόμη τρίποντα έδωσαν προβάδισμα στη Φενέρ (56-53). Ένα τρίποντο από τον Φουρνιέ και πόντοι από τους Βεζένκοφ (18π. στο 30ό λεπτό) και Χολ κράτησαν τον Ολυμπιακό (59-62), αλλά ο Μπόστον θα ευστοχούσε στο 6ο τρίποντο των γηπεδούχων στην 3η περίοδο, ισοφαρίζοντας σε 62-62 (σκορ 3ης περιόδου). Η Φενέρ είχε 6/21 τρίποντα και ο Ολυμπιακός 4/16 στο τέλος του 3ου δεκαλέπτου.

Ένα 3ο και αμέσως μετά ένα 4ο φάουλ του Ντόντα Χολ με την έναρξη της 4ης περιόδου, υποχρέωσαν τον Μπαρτζώκα να ξαναβάλει στο «5» τον Αλεκ Πίτερς. Με τον Φουρνιέ να φτάνει τους 12 πόντους, ο Ολυμπιακός είχε τα ηνία (64-66). Όμως, με τον Μπόστον να εξελίσσεται σε σημαντικό παράγοντα για τη Φενέρ, ο τουρκικός σύλλογος με επιμέρους σκορ 8-2 προσπέρασε με 72-68. Και μετά από 2/2 βολές του Πίτερς, ο Μπάλντγουιν ευστόχησε σε τρίποντο (75-70). Ο Φουρνιέ απάντησε με τρίποντο (75-73), ο Μπόστον έκανε το 77-83, για να πετύχει ένα κρίσιμο τρίποντο ο Μέλι για το 80-83. Ο Ντόντα Χολ αστόχησε κάτω απ’ το καλάθι και η Φενέρ τιμώρησε τον Ολυμπιακό με τον Τάκερ να κάνει το 82-73, 2:27΄΄ πριν τη λήξη. Ο Βεζένκοφ μίωσε σε 82-75, με τον Μπάλντγουιν να γέρνει την πλάστιγγα οριστικά υπέρ της Φενέρ (84-75). Ο Χολ είχε 1/2 βολές μετά από φάουλ του Μπάλντγουιν (84-76). Ο Μπιμπέροβιτς βρήκε στόχο έξω από τα 6.75 (87-76) και το 87-78 από τον Βεζένκοφ, με 1:01΄΄ ν’ απομένουν… υποδείκνυε νίκη της Φενερμπαχτσέ, αφού ο Ολυυμπιακός δεν προλάβαινε πλέον. Ο Μπάλντγουιν που έκανε απίστευτο παιχνίδι προσφέροντας πόντους και ασίστ, πήγε στη γραμμή των βολών και με 1/2 έκανε το 88-78 στα 16΄΄, ο Βεζένκοφ, μετά από άστοχο τρίποντο του Ντόρσεϊ, μείωσε σε 88-80 στα 6΄΄. Μετά από λάθος του Τάκερ, ο Φουρνιέ πήρε ένα τρίποντο με κακές προϋποθέσεις ένα δευτερόλεπτο πριν τη λήξη, ο Γάλλος ήταν άστοχος και ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στην Κωνσταντινούπολη (88-80).

Διαιτητές: Ράντοβιτς (Κροατία), Κορτές (Ισπανία), Σίλβα (Πορτογαλία)

Φενέρμπαχτσε (Σαρούνας Γιασικεβίτσιους): Μπάλντγουιν 17 (3), Μέλι 11 (3), Τάκερ 17, Μπόστον 14 (1), Μπιμπέροβιτς 8 (2), Γιάντουνεν, Χολ 10, Σίλβα 4, Κόλσον 5 (1), Μπιρτς 2

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 2, Λαρεντζάκης, Μόρις 2, Βεζένκοφ 24 (1), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 15 (1), Πίτερς 4, Αντετοκούνμπο 2, Χολ 16, Φουρνιέ 15 (1)

