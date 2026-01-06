search
ΤΡΙΤΗ 06.01.2026 19:30
06.01.2026 18:48

Μεταγραφών συνέχεια για τον Παναθηναϊκό: Στα «πράσινα» ο Λούκας Τσάβες

06.01.2026 18:48
tsaves panathinaikos 99- new

Με την απόκτηση του Λούκας Τσάβες με τη μορφή του δανεισμού από την Αρχεντίνος Τζούνιορς ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε την τέταρτη χειμερινή μεταγραφή του, μετά τους Τετέι, Παντελίδη και Κοντούρη.

Στη συμφωνία των δύο πλευρών για τον 30χρονο γκολκίπερ ορίστηκε και οψιόν αγοράς, την οποία εφόσον επιθυμεί ο Παναθηναϊκός μπορεί να ενεργοποιήσει το καλοκαίρι για να τον αποκτήσει μόνιμα. Ο Τσάβες προέρχεται από δύο επιτυχημένες σεζόν με τη φανέλα του Παναιτωλικού, όπου σε 66 παιχνίδια διατήρησε ανέπαφη την εστία του 25 φορές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό, με οψιόν αγοράς, του Λούκας Τσάβες από την Αρχεντίνος Τζούνιορς. Ο Αργεντινός τερματοφύλακας αποτελεί την τέταρτη χειμερινή μετεγγραφική προσθήκη.

Ο Λούκας γεννήθηκε στις 9 Αυγούστου 1995 στην πόλη Μαρτίν Κορονάδο της Αργεντινής. Ξεκίνησε από μικρή ηλικία στην ακαδημία της Ρίβερ Πλέιτ και στα 15 του πήγε στην ακαδημία της Αρχεντίνος Τζούνιορς. Σε ηλικία 22 ετών έκανε επαγγελματικό ντεμπούτο.

Έμεινε έως την άνοιξη του 2022 στην Αρχεντίνος Τζούνιορς και στη συνέχεια παραχωρήθηκε δανεικός στην Ουρακάν. Τον Ιανουάριο του 2024 ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναιτωλικού. Στο Αγρίνιο παρέμεινε δύο χρόνια υπό τη μορφή δανεισμού, ήταν βασικός κι αναντικατάστατος, ενώ διατέλεσε και αρχηγός του Παναιτωλικού.

Στον Παναθηναϊκό θα έχει τη φανέλα με τον αριθμό 12. Καλωσορίζουμε τον Λούκας στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!».

