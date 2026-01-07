search
ΤΕΤΑΡΤΗ 07.01.2026
07.01.2026 12:37

Παναθηναϊκός: Παρελθόν από τους «πράσινους» και επίσημα ο Φίλιπ Μαξ

07.01.2026 12:37
max_pao_0701_1920-1080_new

Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει -πέρα απ’ τις μεταγραφικές κινήσεις του- να «αδειάζει» σιγά-σιγά και το ρόστερ του απ’ τους παίκτες που δεν υπολογίζει εδώ και καιρό.

Στο πλαίσιο αυτό, ήρθε σε οριστική συμφωνία με την πλευρά του Φίλιπ Μαξ, προκειμένου να φτάσουν σε κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας τους, με το «διαζύγιο» να ανακοινώνεται το πρωί της Τετάρτης (7/1).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της «πράσινης» ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Φίλιπ Μαξ. Ο Γερμανός αμυντικός ανήκε στο δυναμικό του συλλόγου από το καλοκαίρι του 2024, καταγράφοντας 11 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».

Ο Μαξ είχε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027 και θα πληρωθεί τη φετινή σεζόν κι ένα μέρος απ’ την επόμενη για να αποχωρήσει.

Αντίστοιχες συζητήσεις γίνονται εδώ και λίγο καιρό και με την πλευρά του Τόνι Βιλένα για να «σπάσει» και το δικό του συμβόλαιο.

