06.01.2026 23:28

Παναθηναϊκός-Αρμάνι Μιλάνο 74-87: Ήττα-σοκ για τους «πράσινους»

06.01.2026 23:28
paoArmani1

Ο Παναθηναϊκός ήταν σαν να μην… υπήρχε αγωνιστικά στο δεύτερο ημίχρονο και προβληματίζοντας με την απόδοση του υπέστη την τέταρτη εφετινή ήττα του στο Telecom Center Athens, χάνοντας έδαφος στην προσπάθεια του να παραμείνει σε τροχιά τετράδας στη Euroleague.

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 74-87 από την Αρμάνι Μιλάνο, για την 20η αγωνιστική, βλέποντας το ρεκόρ τους να υποχωρεί στο 12-8, μετά τη δεύτερη διαδοχική ήττα στο «σπίτι» τους (είχε προηγηθεί αυτή από τον Ολυμπιακό). Στον αντίποδα, οι Ιταλοί έδωσαν τέλος στο αρνητικό σερί των τριών ηττών και ισορροπώντας το ρεκόρ τους σε 10-10 μπήκαν πάλι στο παιχνίδι της δεκάδας.

Τα δεκάλεπτα: 20-15, 43-38, 58-61, 74-87

Περισσότερα σε λίγο…

