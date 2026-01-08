search
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

08.01.2026 23:29

Euroleague: Το ξέσπασμα των Ναν και Ρογκαβόπουλου επανέφερε τον Παναθηναϊκό στις νίκες, 84-71 τη Βίρτους Μπολόνια

08.01.2026 23:29
nunn pao

Ο Παναθηναϊκός δεν έπεισε με τη διάρκεια του και στον τρίτο διαδοχικό αγώνα του στο Telekom Center Athens, αλλά πήρε αυτό που ήθελε, δηλαδή μία νίκη κυρίως ψυχολογίας, μετά από δύο σερί εντός έδρας ήττες στη Euroleague, από Ολυμπιακό και Αρμάνι Μιλάνο. Οι «πράσινοι» επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα με το τελικό 84-71 επί της Βίρτους Μπολόνια, για την 21η αγωνιστική, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 13-8, με το οποίο παραμένουν σε τροχιά εξάδας. Στον αντίποδα, οι Ιταλοί υποχώρησαν στο 10-11 και εκτός δεκάδας…

Το «τριφύλλι» επιδόθηκε σε… κλεφτοπόλεμο στα τρία πρώρα δεκάλεπτα, με αμυντική έκλαμψη στην πρώτη περίοδο και επιθετικά ξεσπάσματα σε δεύτερη και τρίτη, διατηρώντας το προβάδισμα. Στον… επίλογο του αγώνα, όμως, και μετά από το επιθετικό κρεσέντο του Νίκου Ρογκαβόπουλου (5 σερί πόντοι), έγραψε στον φωτεινό πίνακα το 66-53 στο 33΄ και δεν αισθάνθηκε ξανά την… ανάσα των Ιταλών.

Ο Κέντρικ Ναν πήρε… μπροστά στο δεύτερο ημίχρονο, τελειώνοντας τον αγώνα με 21 πόντους, ενώ θετικός ήταν και πάλι ο Ρισόν Χολμς με 16 πόντους, 9 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ. «Διψήφιος» σε πόντους και ο Τσεντί Όσμαν με 11 πόντους.

Από τη Βίρτους ξεχώρισε ο Κάρσεν Έντουαρντς με 24 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 23-15, 39-33, 56-48, 84-71

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ράντοβιτς, Σέμες, Μπάλακ
Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 4, Όσμαν 11 (1), Χολμς 16, Σλούκας 5 (1), Ρογκαβόπουλος 7 (1), Σαμοντούροβ, Γκραντ 7, Ναν 21 (2), Φαρίντ 2, Ερνανγκόμεθ 9 (1), Γιούρτσεβεν 2.

ΒΙΡΤΟΥΣ (Ντούσκο Ιβάνοβιτς): Έντουαρντς 24 (3), Παγιόλα 6 (1), Νιανγκ, Σμάιλαγκιτς 2, Τέιλορ 6 (2), Άλστον, Χάκετ 6 (1), Μόργκαν 12 (2), Τζάλοου 3, Ντιουφ 2, Ακέλε 10.

Αποτελέσματα-21η αγωνιστική

Πέμπτη 8/1

Παναθηναϊκός–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 84-71
Ντουμπάι (ΗΑΕ)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 92-81
Βαλένθια (Ισπανία)–Μονακό (Μονακό) 92-101
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 98-86

Παρασκευή 9/1

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας–Ερυθρός Αστέρας
21:15 Ολυμπιακός–Μπάγερν Μονάχου
21:30 Μπαρτσελόνα–Παρτίζαν
21:30 Αρμάνι Μιλάνο–Αναντολού Εφές
21:30 Μπασκόνια–Βιλερμπάν

Δευτέρα 3/3

19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ–Παρί

Βαθμολογία

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 14-6
Μονακό (Μονακό) 14-7
Βαλένθια (Ισπανία) 14-7
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 13-7
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 13-7
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 13-8
Παναθηναϊκός 13-8
Ολυμπιακός 11-8
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 11-9
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 11-9
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 10-10
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 10-11
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 10-11
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 8-13
Παρί (Γαλλία) 7-13
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 7-13
Μπασκόνια (Ισπανία) 6-14
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-14
Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-14
Παρτιζάν (Σερβία) 6-14

  • Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Επόμενη αγωνιστική (22η)

Τετάρτη 14/1

21:30 Παρτίζαν-Ολυμπιακός
Πέμπτη 15/1

18:00 Dubai Basketball-Βίρτους
19:30 Αναντολού Εφές-Μπασκόνια
20:30 Μπάγερν-Παναθηναϊκός
21:05 Μακάμπι-Ζάλγκιρις
21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ερυθρός Αστέρας
21:45 Παρί-Μονακό
Παρασκευή 16/1

19:45 Φενέρμπαχτσε-Βαλένθια
21:00 Βιλερμπάν-Χάποελ Τελ Αβίβ
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα

Euroleague: Ο Παναθηναϊκός αναζητά… βάλσαμο απέναντι στην Βίρτους – Κρίσιμο ματς μετά τις «απειλές» Αταμάν

Ο θρυλικός Κέβιν Κίγκαν διαγνώστηκε με καρκίνο

Παναθηναϊκός: Παρελθόν από τους «πράσινους» και επίσημα ο Φίλιπ Μαξ

