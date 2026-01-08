Euroleague: Ο Παναθηναϊκός αναζητά… βάλσαμο απέναντι στην Βίρτους – Κρίσιμο ματς μετά τις «απειλές» Αταμάν

Να ξεφύγει από την κρίση στην οποία έχει περιέλθει θέλει ο Παναθηναϊκός AKTOR σήμερα (8/1, 21:15) στο παιχνίδι με τη Βίρτους Μπολόνια, στο Telekom Center Athens, για την 21η αγωνιστική της Euroleague.

Οι δύο διαδοχικές ήττες από Ολυμπιακό και Αρμάνι Μιλάνο μέσα στην έδρα τους, υποχώρησαν στο 12-8 στον βαθμολογικό πίνακα, με την απογοήτευση να έχει επηρεάσει σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο τους «πράσινους».

Χαρακτηριστική ήταν και η αντίδραση του Αταμαν, ο οποίος μετά την κακή εικόνα της ομάδας του, ανέφερε πως αν δεν καταφέρει να περάσει στο Final-4 θα αποχωρήσει, στέλνοντας ίσως και ένα μήνυμα προς τους παίκτες του.

«Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στους παίκτες μου, σε αυτή την ομάδα, και θέλω να δώσω μία ακόμη πρόκληση, μία πολύ σημαντική πρόκληση. Όπως ξέρετε, έχω συμβόλαιο με εγγύηση για έναν ακόμη χρόνο σε αυτόν τον σύλλογο. Αλλά αν στο τέλος της σεζόν δεν κατακτήσουμε τη EuroLeague ή δεν κατακτήσουμε το ελληνικό πρωτάθλημα, θα φύγω από την Αθήνα» ανέφερε ο Τούρκος προπονητής.

Κάτι αντίστοιχο είχε κάνει και προ διετίας μετά την εντός έδρας ήττα από τη Μακάμπι στο πρώτο παιχνίδι της προημιτελικής σειράς, όταν τελικά ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το τρόπαιο…

Πέρα από τη νίκη ωστόσο θα έχει ιδιαίτερη σημασία και η γενικότερη ομάδα της εικόνας αγωνιστικά, καθώς κόντρα στην Αρμάνι ήταν κάκιστη. Γι αυτό και μία δύσκολη ή οριακή νίκη, απλά θα… κρύψει κάτω από το χαλί για λίγο την κατάσταση που πραγματικά επικρατεί στο τμήμα. Γι΄ αυτό και το αποψινό παιχνίδι έχει ιδιαίτερη σημασία πέρα από το βαθμολογικό κίνητρο.

Ο Εργκίν Αταμάν υπολογίζει στον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος αν και ήταν στη δωδεκάδα απέναντι στην Αρμάνι, δεν πήρε χρόνο συμμετοχής. Ο 24χρονος φόργουορντ προπονήθηκε την Τετάρτη (7/1) και αναμένεται να πάρει χρόνο κόντρα στη Βίρτους. Εκτός παραμένει ο Ντίνος Μήτογλου που έχει υποστεί θλάση στον οπίσθιο μηριαίο.

Τον αγώνα Παναθηναϊκός-Βίρτους Μπολόνια θα διευθύνουν οι Σρέτεν Ράντοβιτς (Κροατία), Σέφι Σεμές (Ισραήλ) και Αμίτ Μπάλακ (Τουρκία).

