Σοβαρό τροχαίο στην Καλλιθέα: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα – Βαρύς τραυματισμός του 60χρονου αναβάτη

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα έλαβε χώρα στην Καλλιθέα την Πέμπτη, 11/6, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Το τροχαίο σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Ισμήνης και Θησέως, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με συνέπεια τον βαρύ τραυματισμό του αναβάτη της μηχανής, ο οποίος εργάζεται ως διανομέας.

Ο 60χρονος τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο Τζάνειο νοσοκομείο.

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