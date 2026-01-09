Euroleague: Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας άνετα με 95-80 της Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ αλλά είδε τον Μόρις να αποχωρεί τραυματίας

Ο Ολυμπιακός ανέβασε στροφές στο δεύτερο ημίχρονο και πέρασε ένα ήρεμο βράδυ στο ΣΕΦ, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 95-80 της Μπάγερν Μονάχου, για την 21η αγωνιστική, βελτιώνοντας σε 12-8 το ρεκόρ τους και συνεχίζοντας την αναρρίχησή τους προς την εξάδα. Στον αντίποδα, οι Γερμανοί είδαν το σερί των δύο νικών να σταματάει στον Πειραιά και το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 7-14.

Αγωνία στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα από τον τραυματισμό του Μόντε Μόρις στον αριστερό αστράγαλο, περίπου πέντε λεπτά πριν το φινάλε. Ο Αμερικανός αποχώρησε υποβασταζόμενος.

Η επιστροφή του Τάισον Ουόρντ (10π., 3ασ. 3κλ. σε 10 λεπτά), παίκτη «κλειδί» στην άμυνα και εντυπωσιακού στα τελειώματα των φάσεων, σε συνδυασμό με την κυριαρχία του Νίκολα Μιλουτίνοφ (14π., 8ρ.), γέμισαν αυτοπεποίθηση τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα. Και με τον Σάσα Βεζένκοφ να σημειώνει 25 πόντους έδωσαν… μια γεύση στους φιλάθλους τους ως προς το τι μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα από εδώ και πέρα. Κι ακόμη δεν έχει μπει ο νεοαποκτηθείς Τάιρικ Τζόουνς που αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του απέναντι στην Καρδίτσα για την GBL.

Κυριάρχησε στα ριμπάουντ (35 έναντι 23) και στις ασίστ (28 έναντι 18) ο Ολυμπιακός, ενώ κράτησε στους 33 πόντους του Βαυαρούς στο 2ο μέρος. Από 6 ασίστ είχαν οι Ουόκαπ και Ντόρσεϊ (10π.) και από 4 οι Βεζένκοφ, Παπανικολάου (10π.). Ο Ντοντα Χολ έδωσε 9 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Από την Μπάγερν, ο Αντρέας Ομπστ είχε 21 πόντους (3/8 τρίποντα), οι ΜακΚόρμακ και Μάικ σημείωσαν από 13 πόντους και 10 ο Τζέσαπ.

Ο Ολυμπιακός δεν είχε τους Νιλικίνα και ΜακΚίσικ. Χωρίς τον αρχηγό της Βλάντιμιρ Λούτσιτς παρατάχθηκε η Μπάγερν.

Τα δεκάλεπτα: 21-23, 49-47, 73-61, 95-80

Αποτελέσματα-21η αγωνιστική

Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου

Παναθηναϊκός–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 84-71

Ντουμπάι (ΗΑΕ)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 92-81

Βαλένθια (Ισπανία)–Μονακό (Μονακό) 92-101

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 98-86

Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου

Ολυμπιακός–Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 95-80

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)– Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 99-67

Μπασκόνια (Ισπανία)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 78-73

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 87-74

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Παρτιζάν (Σερβία) 88-70

Τρίτη, 3 Μαρτίου

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Παρί (Γαλλία)

Βαθμολογία

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 14-6

Μονακό (Μονακό) 14-7

Βαλένθια (Ισπανία) 14-7

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 14-7

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 13-7

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 13-8

Παναθηναϊκός 13-8

Ολυμπιακός 12-8

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 12-9

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 11-10

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 11-10

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 10-11

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 10-11

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 8-13

Παρί (Γαλλία) 7-13

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 7-14

Μπασκόνια (Ισπανία) 7-14

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-15

Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-15

Παρτιζάν (Σερβία) 6-15

Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Επόμενη αγωνιστική (22η)

Τετάρτη 14/1

21:30 Παρτίζαν-Ολυμπιακός

Πέμπτη 15/1

18:00 Dubai Basketball-Βίρτους

19:30 Αναντολού Εφές-Μπασκόνια

20:30 Μπάγερν-Παναθηναϊκός

21:05 Μακάμπι-Ζάλγκιρις

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ερυθρός Αστέρας

21:45 Παρί-Μονακό

Παρασκευή 16/1

19:45 Φενέρμπαχτσε-Βαλένθια

21:00 Βιλερμπάν-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα

