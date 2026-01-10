Super League: Εκτός έδρας αποστολές για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ

Εκτός έδρας υποχρεώσεις περιλαμβάνει το σημερινό (10/1) πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League για τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ.



Λίγες ημέρες πριν το μεταξύ τους ντέρμπι για τα προημιτελικά του Κυπέλλου (την Τετάρτη 14/1), Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ παίζουν εκτός έδρας. Οι «ερυθρόλευκοι», με νωπές τις δάφνες από το 3-0 επί του ΟΦΗ και την κατάκτηση του Super Cup, πηγαίνουν στο Περιστέρι για το ματς με τον Ατρόμητο. Ο οποίος τα έδωσε όλα, αλλά ηττήθηκε κι αποκλείστηκε στη διαδικασία των πέναλτι στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ. Οι «ασπρόμαυροι» ταξιδεύουν στο Αγρίνιο για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό που, πιο εύκολα από ό,τι αναμενόταν, παραδόθηκε στα χέρια του Άρη. Ήταν η τρίτη σερί ήττα σε όλες τις διοργανώσεις για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου που, όπως κι οι Περιστεριώτες, χρειάζονται βαθμούς για να ανασάνουν πιο ελεύθερα.

Σε δεινή θέση βρίσκεται η ΑΕΛ. Παρά την νέα αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, η ανάκαμψη δεν ήρθε ούτε με τον Σάββα Παντελίδη στον πάγκο. Ίσως το ματς με την Κηφισιά συνιστά μία (νέα) ευκαιρία, αφού η εξαιρετική ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο και αρκετές αλλαγές έχει στο ρόστερ της και τα προημιτελικά με τον Λεβαδειακό στο μυαλό της.

