Λεβαδειακός-Βόλος 3-1: Ακάθεκτοι και το 2026 οι Βοιωτοί

Συνεχίζοντας από εκεί που σταμάτησε το 2025, ο Λεβαδειακός πιστοποίησε τις βλέψεις του για συμμετοχή στην τετράδα, κερδίζοντας με 3-1 τον Βόλο ΝΠΣ στο «Λάμπρος Κατσώνης», στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Οι Γκιγιέρμο Μπάλτσι (9’), Κάρλες Σόρια (41’ αυτογκόλ) και Φαμπρίτσιο Πεντρόσο (67’) σημείωσαν τα γκολ για την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, που πέτυχε την τρίτη διαδοχική νίκη της και… στρογγυλοκάθησε στην τέταρτη θέση. Λίγα πράγματα από τους Θεσσαλούς, που απλά μείωσαν με τον Μαξιμιλιάνο Κόμπα (78’), όντας «πληγωμένοι» από αρκετές απουσίες.

Οι «πράσινοι» από το ξεκίνημα του αγώνα πήραν τα ηνία. Κι αν στο 8’ ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας δεν μπόρεσε να νικήσει με προβολή τον Μάριο Σιαμπάνη, δε συνέβη το ίδιο δευτερόλεπτα αργότερα. Ο Σεμπαστιάν Παλάσιος βρήκε με κάθετη πάσα τον Μπάλτσι, ο Αργεντινός ξεπέρασε και τον Σιαμπάνη, βγήκε πλάγια, αλλά με δεύτερη προσπάθεια κατάφερε να ανοίξει το σκορ.

Οι Βοιωτοί έδωσαν την μπάλα στους φιλοξενούμενους, που όμως δεν απείλησαν ιδιαίτερα, και φρόντιζαν να… ενοχλούν όταν έβρισκαν ευκαιρία την εστία του Σιαμπάνη. Στο 25’ ο Πεντρόσο διέσχισε το μισό γήπεδο αλλά πλάσαρε άστοχα, για να φτάσουμε στο 41ο λεπτό. Από βαθιά μπαλιά, ο Όρτουρ Χέρμανσον φάνηκε να περιορίζει τον Παλάσιος, ο Σόρια έγινε κάτοχος της μπάλας και γύρισε στον Σιαμπάνη που, όμως, είχε βγει από την εστία του -αυτογκόλ για… highlight και 2-0.

Ο Σιαμπάνης έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ το πλασέ του Μπάλτσι από το ύψος του πέναλτι στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, αλλά το… νερό είχε μπει στ’ αυλάκι για την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου. Χισάμ Λαγιούς (47’) και Γιάννης Κωστή (56’) δεν μπόρεσαν να βρουν δίχτυα, αλλά το έκανε το Πεντρόσο στο 67ο λεπτό: Παλάσιος, Τσάπρας, Παναγιώτης Συμελίδης συνεργάστηκαν υπέροχα με τον Πεντρόσο να σκοράρει από κοντά για το 3-0.

Η ομάδα του Χουάν Φεράντο δεν είχε κάτι να χάσει και βγήκε μαζικά μπροστά. Ο Γιούρι Λοντίγκιν σταμάτησε τον Όσκαρ Πίντσι στο 76’, αλλά λίγο αργότερα δεν τα κατάφερε. Σέντρα του Χουάνπι Ανόρ, ο Πίντσι έστρωσε στον Κόμπα, που με μονοκόμματο βολέ νίκησε τον Λοντίγκιν για το 3-1. Ο τερματοφύλακας του Λεβαδειακού κράτησε σε αυτά τα επίπεδα το δείκτη του σκορ, διώχνοντας σε κόρνερ λίγο αργότερα το σουτ του Σαϊντ Χάμουλιτς.

Ο Λεβαδειακός με το «τρίποντο» αυτό διατηρήθηκε τέταρτος, ανεβαίνοντας στους 31 βαθμούς, στο +6 από τον Βόλο που έμεινε πέμπτος. Οι Βοιωτοί την Τετάρτη (14/1, 15:00) διεκδικούν την πρόκρισή τους στα ημιτελικά του Κυπέλλου υποδεχόμενοι στο «Λάμπρος Κατσώνης» την Κηφισιά ενώ οι Θεσσαλοί, για τη 17η αγωνιστική της Super League, θα υποδεχθούν τη Δευτέρα (19/1, 20:00) στο Πανθεσσαλικό τον Ατρόμητο.

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: Τσοκάι – Σαντής, Ασεχνούν.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Κωστή (90’ Κάτρης), Τσοκάι, Λαγιούς (58’ Μανθάτης), Μπάλτσι (58’ Συμελίδης), Πεντρόσο (81’ Όζμπολτ), Παλάσιος (81’ Λαμαράνα).

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια (79’ Τριανταφύλλου), Κάργας, Χέρμανσον, Αμπάντα, Κόμπα (79’ Τσοκάνης), Μπουζούκης (70’ Γρόσδης), Χουάνπι, Πίντσι, Ασεχνούν (84’ Μακνί), Σαντής (46’ Χάμουλιτς).

