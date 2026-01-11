Η Μπαρτσελόνα σήκωσε το Σούπερ Καπ στη ματσάρα κόντρα στην Ρεάλ με 3-2 (videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σε ένα τρομερό παιχνίδι η Μπαρτσελόνα πήρε τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στην Ισπανία καθώς κέρδισε με 3-2 την Ρεάλ στον τελικό του Σούπερ Καπ.
Η πρωταθλήτρια Ισπανίας και πρωτοπόρος στην τρέχουσα LaLiga, Μπαρτσελόνα κατέκτησε το τρόπαιο για 16η φορά στην Ιστορία της και δεύτερη συνεχόμενη επί των «μερένχες».
Πέρυσι το είχε κάνει με το εμφατικό 5-2, εφέτος με 3-2 και απόλυτο πρωταγωνιστή τον Ραφίνια, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ.
Η ομάδα του Χάνσι Φλικ προηγήθηκε δύο φορές στο πρώτο 45λεπτο, αρχικά με το υπέροχο τελείωμα του Ραφίνια στο 36′ και το ακόμη καλύτερο του Λεβαντόφσκι στο 45’+4.
Το ημίχρονο, όμως, βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες, 2-2, μιας και η Ρεάλ βρήκε τον τρόπο ν’ απαντήσει ισάριθμες φορές στο προβάδισμα της «αιωνίου» αντιπάλου της.
Στο 45’+2 με το φοβερό τελείωμα του Βινίσιους μετά από ατομική προσπάθεια και στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων με το τυχερό γκολ του Γκονσάλο Γκαρσία.
Στην επανάληψη κι ενώ η ομάδα του Τασάμπι Αλόνσο έδειχνε να πατά καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, με τον Βινίσιους να ταλαιπωρεί τους αντιπάλους του και να δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις, ήρθε και πάλι ο Ραφίνια στο 73′ να «γράψει» το 3-2 μετά το σουτ που έκανε και ξεγέλασε τον Κουρτουά, καθώς η μπάλα είχε βρει στον Ασένσιο κι άλλαξε πορεία.
Η Μπαρτσελόνα έμεινε με 10 παίκτες στο 90′ μετά την απευθείας κόκκινη που είδε ο Ντε Γιονγκ για αντιαθλητικό παίξιμο στον Μπαπέ, ωστόσο, το 3-2 δεν άλλαξε παρά τις προσπάθειες των παικτών της Ρεάλ για να στείλουν τον τελικό στα πέναλτι. Έτσι, η «βασίλισσα» έμεινε στα 13 τρόπαια Super Cup.
Διαβάστε επίσης:
Παναθηναϊκός: Παίκτης της Γκρέμιο και με τη βούλα ο Τετέ
Ασύλληπτα πράγματα στο ισπανικό Super Cup: Από το 1-0 του 45΄στο 2-2 στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου! – Δείτε τα γκολ (video)
Άρης-ΑΕΚ 1-1: Έπεσε από την κορυφή η Ένωση
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.