11.01.2026 23:05

Η Μπαρτσελόνα σήκωσε το Σούπερ Καπ στη ματσάρα κόντρα στην Ρεάλ με 3-2 (videos)

11.01.2026 23:05
barcelona-panigiriko

Σε ένα τρομερό παιχνίδι η Μπαρτσελόνα πήρε τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στην Ισπανία καθώς κέρδισε με 3-2 την Ρεάλ στον τελικό του Σούπερ Καπ.

Η πρωταθλήτρια Ισπανίας και πρωτοπόρος στην τρέχουσα LaLiga, Μπαρτσελόνα κατέκτησε το τρόπαιο για 16η φορά στην Ιστορία της και δεύτερη συνεχόμενη επί των «μερένχες».

Πέρυσι το είχε κάνει με το εμφατικό 5-2, εφέτος με 3-2 και απόλυτο πρωταγωνιστή τον Ραφίνια, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ.

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ προηγήθηκε δύο φορές στο πρώτο 45λεπτο, αρχικά με το υπέροχο τελείωμα του Ραφίνια στο 36′ και το ακόμη καλύτερο του Λεβαντόφσκι στο 45’+4.

Το ημίχρονο, όμως, βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες, 2-2, μιας και η Ρεάλ βρήκε τον τρόπο ν’ απαντήσει ισάριθμες φορές στο προβάδισμα της «αιωνίου» αντιπάλου της.

Στο 45’+2 με το φοβερό τελείωμα του Βινίσιους μετά από ατομική προσπάθεια και στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων με το τυχερό γκολ του Γκονσάλο Γκαρσία.

Στην επανάληψη κι ενώ η ομάδα του Τασάμπι Αλόνσο έδειχνε να πατά καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, με τον Βινίσιους να ταλαιπωρεί τους αντιπάλους του και να δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις, ήρθε και πάλι ο Ραφίνια στο 73′ να «γράψει» το 3-2 μετά το σουτ που έκανε και ξεγέλασε τον Κουρτουά, καθώς η μπάλα είχε βρει στον Ασένσιο κι άλλαξε πορεία.

Η Μπαρτσελόνα έμεινε με 10 παίκτες στο 90′ μετά την απευθείας κόκκινη που είδε ο Ντε Γιονγκ για αντιαθλητικό παίξιμο στον Μπαπέ, ωστόσο, το 3-2 δεν άλλαξε παρά τις προσπάθειες των παικτών της Ρεάλ για να στείλουν τον τελικό στα πέναλτι. Έτσι, η «βασίλισσα» έμεινε στα 13 τρόπαια Super Cup.

