search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 02:00
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.01.2026 23:40

Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός 3-0: Εύκολο ντεμπούτο για το 2026 οι «πράσινοι»

11.01.2026 23:40
panathinaikosPans1

Παίζοντας καλό και γρήγορο ποδόσφαιρο για ένα ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα τον Πανσερραϊκό με 3-0 στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της 16ης αγωνιστικής της Super League και μπήκε με το… δεξί στο 2026.

Τα γκολ των Τζούριτσιτς (4’), Ζαρουρί (πέναλτι, 15’) και Γεντβάι (39’) έκριναν τη νίκη για τους «πράσινους» σ’ ένα ματς με μεγάλες… επιστροφές μετά από καιρό (Πελίστρι. Ρενάτο Σάντσες, Κυριακόπουλος) και ντεμπούτο για τον Ανδρέα Τεττέη, που έκανε ένα πολύ «γεμάτο» παιχνίδι.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ δυνατά στον αγώνα και κατάφερε να… απλοποιήσει τα πράγματα απ’ το πρώτο τέταρτο αγώνα. Στο 2’ σε κόρνερ των «πράσινων» ο Ιβάν ανέτρεψε στην περιοχή τον Τουμπά, με τον VAR Βασίλη Φωτιά, να καλεί τον διαιτητή Κωνσταντίνο Κατοίκο, σε on field review. Ο Αθηναίος διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα με τον Τζούριτσιτς να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να σκοράρει με… ριμπάουντ για το 1-0 του Παναθηναϊκού, καθώς ο νεαρός Τσομπανίδης απέκρουσε την εκτέλεση του πέναλτι.

Στο 11’ ο Κατοίκος έδειξε πέναλτι σε ανατροπή του Καλάμπρια απ’ τον Τσαούση την ώρα που ετοιμαζόταν να σουτάρει. Ο Φωτιάς κάλεσε τον διαιτητή σε επανέλεγχο της φάσης, όμως ο Κατοίκος μετά το on field review επέμεινε στην αρχική απόφασή του και έδειξε την εσχάτη των ποινών. Αυτή τη φορά ανέλαβε την εκτέλεση ο Ζαρουρί, που έκανε το 2-0 για το «τριφύλλι» στο 15’.

Στο 26’ από κούρσα του Πελίστρι κι ασίστ στον Ζαρουρί, ο Μαροκινός πλάσαρε ελάχιστα άουτ, ενώ στο 39’ οι «πράσινοι» έφτασαν στο 3-0 με κεφαλιά του Τιν Γεντβάι, έπειτα από ωραία σέντρα του Ζαρουρί.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ανδρέας Τεττέη είχε τρεις σερί μεγάλες ευκαιρίες. Στο 52’ από σέντρα του Καλάμπρια έπιασε κεφαλιά-ψαράκι που πέρασε άουτ. Στο 56’ το σουτ που επιχείρησε ο διεθνής επιθετικός, σταμάτησε στην «απογείωση» του γκολκίπερ του Πανσερραϊκού που εκτινάχθηκε στο «παραθυράκι» του κι απομάκρυνε σε κόρνερ, ενώ στην εκτέλεση του κόρνερ πήρε κεφαλιά, που έδιωξε ξανά ο Τσομπανίδης εντυπωσιακά.

Στο 71’ ακυρώθηκε γκολ του Ιβάν, διότι ο Καρέλης που έκανε την ασίστ ήταν οφσάιντ, ενώ στο 80’ η κεφαλιά του Μπόκου από καλή θέση έφυγε πάνω απ’ τα δοκάρια.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθήνας)
Κίτρινες: 50’ Γεντβάι – 3’ Ιβάν, 21’ Σοφιανός, 36’ Ομεονγκά, 54’ Ντε Μάρκο.
Αποβολές: 87’ Ντε Μάρκο (2η κίτρινη)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Κώτσιρας, Γεντβάι (86’ Ίνγκασον), Τουμπά, Καλάμπρια, Τσιριβέγια (80’ Σιώπης), Τσέριν, Πελίστρι (66’ Μπόκος), Τζούριτσιτς (66’ Ρενάτο Σάντσες), Ζαρουρί (81’ Κυριακόπουλος), Τεττέη.

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τσομπανίδης, Λύρατζης (59’ Ουαγκέ), Φέλτες, Ομεονγκά (46’ Δοϊρανλής), Τσαούσης, Ντάνκαν, Λιάσος, Νάνελι (46’ Γκελασβίλι), Σοφιανός (59’ Καρέλης), Ντε Μάρκο, Ιβάν (77’ Μασκανάκης).

Διαβάστε επίσης:

Πόλο: «Αγριεμένη» στην πρεμιέρα η εθνική ομάδα ανδρών, συνέτριψε 20-6 την Γεωργία (video)

Η Μπαρτσελόνα σήκωσε το Σούπερ Καπ στη ματσάρα κόντρα στην Ρεάλ με 3-2 (videos)

Παναθηναϊκός: Παίκτης της Γκρέμιο και με τη βούλα ο Τετέ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aekAris1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαθμολογία Super League: Επέστρεψε στην κορυφή ο Ολυμπιακός – Στο -1 ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

guterez
ΚΟΣΜΟΣ

Γκουτέρες: «Σοκαρισμένος από τη βία στο Ιράν – Χρειάζεται αυτοσυγκράτηση»

agio oros pyrosvestiki 998- new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε σπίτι στον Σοχό – Αναζητείται 89χρονη γυναίκα

MixCollage-11-Jan-2026-11-55-PM-8356
ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Μακεδονία: Βανδαλισμός στην πρεσβεία της Βουλγαρίας στα Σκόπια – Έντονη αντίδραση της Σόφιας

panathinaikosPans1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός 3-0: Εύκολο ντεμπούτο για το 2026 οι «πράσινοι»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

graviera_naxou
ΕΛΛΑΔΑ

Γραβιέρα Νάξου: Γιατί δεν έμεινε εκτός από τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur - Τι σημαίνει αυτό για την παραγωγή της

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

da vinci
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Επιστήμονες λένε ότι εντόπισαν πιθανά ίχνη DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι σε έργο τέχνης

germanou
MEDIA

Ναταλία Γερμανού: Ανακοίνωσε αλλαγές στην εκπομπή της – «Θα τη βλέπετε σε τεύχη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 01:58
aekAris1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαθμολογία Super League: Επέστρεψε στην κορυφή ο Ολυμπιακός – Στο -1 ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

guterez
ΚΟΣΜΟΣ

Γκουτέρες: «Σοκαρισμένος από τη βία στο Ιράν – Χρειάζεται αυτοσυγκράτηση»

agio oros pyrosvestiki 998- new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε σπίτι στον Σοχό – Αναζητείται 89χρονη γυναίκα

1 / 3