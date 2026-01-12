Βαθμολογία Super League: Επέστρεψε στην κορυφή ο Ολυμπιακός – Στο -1 ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Επιστροφή στην κορυφή της Super League για τον Ολυμπιακό, με τους Πειραιώτες να εκμεταλλεύονται την ισοπαλία της ΑΕΚ με τον Άρη στο Χαριλάου (1-1). Έτσι, η Ένωση έπεσε στην 2η θέση και είναι ισόβαθμη με τον ΠΑΟΚ στο -1.

Την ίδια ώρα, ο Λεβαδειακός συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις του, καθώς επικράτησε του Βόλου (3-1) και έμεινε στην 4η θέση και στο +6 από τον 5ο Παναθηναϊκό, ο οποίος ξεκίνησε με το… δεξί το 2026, επικρατώντας του Πανσερραϊκού.

Όλα τα ματς:

Άρης – ΑΕΚ 1–1

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 4–0

Λεβαδειακός – Βόλος 3–1

Ατρόμητος – Ολυμπιακός 0–2

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 0–3

Κηφισιά – ΑΕΛ 1–1

Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός 3-0

Η βαθμολογία:

01. Ολυμπιακός 39

02. ΠΑΟΚ 38

03. ΑΕΚ 38

04. Λεβαδειακός 31

05. Παναθηναϊκός 25

06. Βόλος 25

07. Άρης 21

08. Κηφισιά 19

09. Παναιτωλικός 15

10. ΟΦΗ 15

11. Αστέρας Τρίπολης 13

12. Ατρόμητος 13

13. ΑΕΛ 10

14. Πανσερραϊκός 5

