Πόλο: Δεύτερη νίκη για την εθνική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – Συνέτριψε με 23-8 τη Σλοβενία (Video)

Ακόμη έναν -αναμενόμενο- «περίπατο» έκανε η εθνική ομάδα πόλο, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου.
Η ελληνική ομάδα συνέτριψε 23-8 τη σαφώς πιο αδύναμη Σλοβενία, διπλασίασε τις νίκες της στο τουρνουά και ετοιμάζεται πλέον να πέσει στα… βαθιά. Η πρώτη θέση του Β΄ ομίλου θα κριθεί στο ντέρμπι της Πέμπτης (15/1, 21:30) με την Κροατία, ο νικητής του οποίου θα κάνει παράλληλα πολύ μεγάλο βήμα για την πρόκριση στην τελική τετράδα της διοργάνωσης.
Η εθνική βρέθηκε πίσω με 1-0 και 2-1 στο ξεκίνημα, αλλά ήταν θέμα χρόνου να «πατήσει γκάζι» και να… εξαφανιστεί. Με έξι αναπάντητα γκολ, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα προηγήθηκε 7-2 στο τέλος του πρώτου οκταλέπτου και το παιχνίδι πήρε την προβλεπόμενη μορφή, με τη «γαλανόλευκη» να αυξάνει συνεχώς τη διαφορά. Ο Θοδωρής Βλάχος μοίρασε το χρόνο συμμετοχής, χρησιμοποίησε και πάλι (όπως και απέναντι στη Γεωργία) από ένα ημίχρονο τους δύο τερματοφύλακες, Ζερδεβά και Τζωρτζάτο, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι ο ομοσπονδιακός τεχνικός δίνει σε πολλούς διαφορετικούς παίκτες τις εκτελέσεις πέναλτι, θέλοντας προφανώς να τους έχει «ζεστούς» για παιχνίδια που ενδέχεται να κριθούν στη «ρώσικη ρουλέτα».
Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Δημήτρης Νικολαΐδης, με τέσσερα γκολ και αρκετές κερδισμένες αποβολές και πέναλτι, ενώ άλλα τέσσερα τέρματα πέτυχε ο Στέλιος Αργυρόπουλος (όλα στο δεύτερο ημίχρονο).
