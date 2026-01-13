search
ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 19:20
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.01.2026 19:01

Πόλο: Δεύτερη νίκη για την εθνική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – Συνέτριψε με 23-8 τη Σλοβενία (Video)

13.01.2026 19:01
polo ethnikmi 88- new

Ακόμη έναν -αναμενόμενο- «περίπατο» έκανε η εθνική ομάδα πόλο, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου.

Η ελληνική ομάδα συνέτριψε 23-8 τη σαφώς πιο αδύναμη Σλοβενία, διπλασίασε τις νίκες της στο τουρνουά και ετοιμάζεται πλέον να πέσει στα… βαθιά. Η πρώτη θέση του Β΄ ομίλου θα κριθεί στο ντέρμπι της Πέμπτης (15/1, 21:30) με την Κροατία, ο νικητής του οποίου θα κάνει παράλληλα πολύ μεγάλο βήμα για την πρόκριση στην τελική τετράδα της διοργάνωσης.

Η εθνική βρέθηκε πίσω με 1-0 και 2-1 στο ξεκίνημα, αλλά ήταν θέμα χρόνου να «πατήσει γκάζι» και να… εξαφανιστεί. Με έξι αναπάντητα γκολ, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα προηγήθηκε 7-2 στο τέλος του πρώτου οκταλέπτου και το παιχνίδι πήρε την προβλεπόμενη μορφή, με τη «γαλανόλευκη» να αυξάνει συνεχώς τη διαφορά. Ο Θοδωρής Βλάχος μοίρασε το χρόνο συμμετοχής, χρησιμοποίησε και πάλι (όπως και απέναντι στη Γεωργία) από ένα ημίχρονο τους δύο τερματοφύλακες, Ζερδεβά και Τζωρτζάτο, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι ο ομοσπονδιακός τεχνικός δίνει σε πολλούς διαφορετικούς παίκτες τις εκτελέσεις πέναλτι, θέλοντας προφανώς να τους έχει «ζεστούς» για παιχνίδια που ενδέχεται να κριθούν στη «ρώσικη ρουλέτα».

Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Δημήτρης Νικολαΐδης, με τέσσερα γκολ και αρκετές κερδισμένες αποβολές και πέναλτι, ενώ άλλα τέσσερα τέρματα πέτυχε ο Στέλιος Αργυρόπουλος (όλα στο δεύτερο ημίχρονο).

Διαβάστε επίσης:

Ισπανίδες μάνες μπούκαραν σε γήπεδο και έπαιξαν ξύλο μαζί με τα… βλαστάρια τους σε αγώνα ακαδημιών (Video)

«Βόμβα»: Η Ρεάλ Μαδρίτης απέλυσε τον Αλόνσο – Ο Αρμπελόα στη θέση του

Βαθμολογία Super League: Επέστρεψε στην κορυφή ο Ολυμπιακός – Στο -1 ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mixani_elas_dias
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ για 13χρονη στην Πετρούπολη που περίμενε το λεωφορείο: 31χρονος αποπειράθηκε να τη βιάσει και να τη ληστέψει

polo ethnikmi 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλο: Δεύτερη νίκη για την εθνική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – Συνέτριψε με 23-8 τη Σλοβενία (Video)

syntrivi-falcon
ΚΟΣΜΟΣ

Επέστρεψε στην Κύπρο η αεροσυνοδός που προσήχθη από την MIT – Τι λέει ο πατέρας της

survivor_2026
MEDIA

O ΣΚΑΪ πρώτος σε προτιμήσεις σταθμός τη Δευτέρα (12/1), με… botox τηλεθέασης από το «Survivor»

6809307
ΕΛΛΑΔΑ

Ικανοποιημένοι οι «πρόθυμοι» αγρότες από τη συνάντηση στο Μαξίμου – Βελτιώσεις σε πετρέλαιο και ρεύμα ανακοινώνει ο Μητσοτάκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

paparizoy-new
LIFESTYLE

Η Παπαρίζου αποκάλυψε τον λόγο που μπήκε νοσοκομείο: «Ήθελε λίγο παρακολούθηση, αλλά είναι πολύ καλά τώρα»

MOYSIDIS_OPEKEPE_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ - Μωϋσίδης: Οι τεχνικές εταιρίες λειτουργούσαν «ως μέγγενη εις βάρος των αγροτών»

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 19:20
mixani_elas_dias
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ για 13χρονη στην Πετρούπολη που περίμενε το λεωφορείο: 31χρονος αποπειράθηκε να τη βιάσει και να τη ληστέψει

polo ethnikmi 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλο: Δεύτερη νίκη για την εθνική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – Συνέτριψε με 23-8 τη Σλοβενία (Video)

syntrivi-falcon
ΚΟΣΜΟΣ

Επέστρεψε στην Κύπρο η αεροσυνοδός που προσήχθη από την MIT – Τι λέει ο πατέρας της

1 / 3