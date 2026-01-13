Ισπανίδες μάνες μπούκαραν σε γήπεδο και έπαιξαν ξύλο μαζί με τα… βλαστάρια τους σε αγώνα ακαδημιών (Video)

Τραγελαφικές εικόνες σημειώθηκαν σε αγώνα ακαδημιών στην Ισπανία και συγκεκριμένα στη Γρανάδα, όταν παίκτες ήρθαν κυριολεκτικά στα χέρια, έπαιξαν ξύλο και στη σύρραξη ενεπλάκησαν και οι… μαμάδες τους.

Τα ισπανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για «μία ακόμη μαύρη σελίδα στο αναπτυξιακό ποδόσφαιρο της χώρας» μετά τα απίστευτα επεισόδια που έλαβαν χώρα.

Όλα ξεκίνησαν όταν λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης Γκουεχάρ Σιέρα – Αρένας δε Αρμίγια προέκυψε ένταση μετά από ένα σκληρό μαρκάρισμα παίκτη της φιλοξενούμενης ομάδας στο χώρο της μεσαίας γραμμής και αυτή αποδείχθηκε ότι ήταν η σπίθα για να ανάψει για τα καλά η φωτιά.

😤 Vuelve otro episodio lamentable a nuestro fútbol de cantera.

Pelea entre jugadores del Güejar Sierra y Arenas de Armilla, que desencadenó otra trifulca con familiares. pic.twitter.com/061BjxTH0M — Radio Marca Granada (@rmarcagranada) January 10, 2026

Ένας παίκτης των γηπεδούχων έπεσε με δύναμη και γκρέμισε τον ποδοσφαιριστή των φιλοξενούμενων που έκανε το σκληρό μαρκάρισμα και σε κλάσματα του δευτερολέπτου ο αγωνιστικός χώρος μετατράπηκε σε ρινγκ.



Ο αρχηγός των γηπεδούχων Αντόνιο Μπαλντέρας (με το Νο99), ο οποίος είχε δεχθεί το μαρκάρισμα, σε έξαλλη κατάσταση πήγε πίσω από τον πεσμένο αντίπαλό του και τον κλώτησε με μανία στην πλάτη πριν αρχίσει να τον γρονθοκοπεί παρόλο που τον κρατούσαν συμπαίκτες και αντίπαλοι.



Μετά κόπων και βασάνων μπόρεσαν να τον απομακρύνουν, αλλά το ξύλο δεν τελείωσε εκεί, καθώς είχαν και συνέχεια με την ανάμειξη των μαμάδων.



Με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στα αποδυτήρια, η μητέρα του ποδοσφαιριστή των φιλοξενούμενων που δέχθηκε την επίθεση, βρέθηκε έξω από τον χώρο για να βεβαιωθεί ότι το παιδί της δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα.



Τότε έγινε αντιληπτή από τη μητέρα του δράστη της επίθεσης η οποία άρχισε να της φωνάζει: «Βγείτε έξω από το γήπεδο, κυρία! Είστε χαζή ή να σας το εξηγήσω;».



Κι όταν την είδε να μην της δίνει σημασία, όρμηξε κι αυτή στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τις φίλες της, αλλά και κάποιους άλλους γονείς παικτών των γηπεδούχων και προέκυψε δεύτερος γύρος με απίστευτες εικόνες που μόνο σε ποδοσφαιρικό αγώνα και δη ομάδων νέων δεν παρέπεμπε.

😑 Segunda parte del lamentable episodio vivido en nuestro fútbol. Con familiares de los jugadores echando más leña. pic.twitter.com/osAY4npHXn January 10, 2026

Στο φύλλο αγώνα ο διαιτητής της αναμέτρησης έχει καταγράψει την επίθεση του ποδοσφαιριστή της γηπεδούχου ομάδας στον πεσμένο στο χορτάρι αντίπαλό του καθώς και το ότι ο τελευταίος χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για εξετάσεις, αλλά και την αποβολή του καθώς μετά την είσοδο των οπαδών της γηπεδούχου ομάδας τον είδε να ρίχνει στο έδαφος μια φίλαθλο που κατευθυνόταν προς το μέρος του με πρόθεση αντιπαράθεσης.



Λίγα λεπτά αργότερα έκανε την εμφάνισή του περιπολικό της Αστυνομίας, με τον αγώνα να διακόπτεται οριστικά καθώς οι δύο αστυνομικοί ξεκαθάρισαν ότι δεν μπορούσαν να εγγυηθούν την ασφάλεια όλων των παρευρισκομένων για το υπόλοιπο της αναμέτρησης.



Όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της φιλοξενούμενης ομάδας, ο δράστης της επίθεσης «… είναι άτομο που είχαμε απομακρύνει από τις ακαδημίες της Αρένας ακόμη και για κλοπή. Και στο τέλος αποβλήθηκε ο δικός μας παίκτης επειδή υπερασπίστηκε τη μητέρα του, ενώ κατέληξε στο νοσοκομείο και χρειάστηκε να παραμείνει μία ημέρα εκεί».



Η απάντηση των γηπεδούχων όμως μέσω του δικού τους προέδρου ήταν ότι «ο αρχηγός μας είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αλλά μας είπε ότι δέχθηκε προηγουμένως ένα χαστούκι, αν και η αντίδρασή του μας εξέπληξε όλους. Επίσης η πρώτη μητέρα που εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο ήταν μητέρα παίκτη των φιλοξενούμενων».



Πάντως όπως αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ η οικογένεια του 16χρονου ποδοσφαιριστή των φιλοξενούμενων έχει κάνει ήδη καταγγελία στην αστυνομία και η υπόθεση αναμένεται να πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης.

