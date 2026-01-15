Euroleague: Για το «διπλό» στο Μόναχο κόντρα στην Μπάγερν ο Παναθηναϊκός – Χωρίς Ναν οι «πράσινοι»

Τη δεύτερη διαδοχική νίκη, όπως ο Ολυμπιακός απέναντι στην Παρτιζάν, διεκδικεί σήμερα (15/1, 20:30, Novasports Prime) ο Παναθηναϊκός στο Μόναχο και το «SAP Garden», με αντίπαλο την Μπάγερν, για την 22η αγωνιστική της Euroleague.

Μετά την εντός έδρας ήττα από την Αρμάνι Μιλάνο (74-87) για την 20ή αγωνιστική, οι «πράσινοι» ξεπέρασαν το εμπόδιο της Βίρτους Μπολόνια με 84-71 και ανέβηκαν στο 13-8, ρεκόρ που έχει και η Ρεάλ Μαδρίτης.

Το «τριφύλλι» θα κληθεί να διαχειριστεί την απουσία του Κέντρικ Ναν, ενός από τους βασικούς πυλώνες της περιφέρειας, ενώ αμφίβολη κρίνεται και η συμμετοχή του Νίκου Ρογκαβόπουλου για την ομάδα του Εργκίν Άταμαν.

Η Μπάγερν (7-14) προέρχεται από ήττα στο ΣΕΦ από τον Ολυμπιακό, αλλά στην έδρα της μετρά τρεις σερί νίκες. Η τελευταία κατεγράφη στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής απέναντι στην Μπασκόνια (96-89).

Ο Αντρέας Ομπστ είναι το «βαρύ πυροβολικό» των Βαυαρών, καθώς μετρά 14,2 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα. Στο ΣΕΦ είχε πετύχει 21 πόντους. Ο Ομπστ μάλιστα μετρά 18,8 πόντους μέσο όρο στα τέσσερα τελευταία ματς της Μπάγερν στη Euroleague.

Το σίγουρο είναι πως ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, και οι συνεργάτες του θα δουν το βίντεο του αγώνα Ολυμπιακός-Μπάγερν της προηγούμενης εβδομάδας, ώστε να καταρτίσουν το πλάνο τους για την αντιμετώπιση των παικτών του ιδιαίτερα έμπειρου Σέρβου τεχνικού Σβέτισλαβ Πέσιστς.

H φροντ λάιν θα παίξει αποφασιστικό ρόλο, με παίκτη «κλειδί» τον Ρισόν Χολμς (15 πόντοι και 7,5 ριμπάουντ μ.ο. στα δύο τελευταία παιχνίδια) και στη ρακέτα θα εστιάσει ο Παναθηναϊκός για να κάνει το επτά στα επτά, στις ισάριθμες «μάχες» του με την Μπάγερν. Ο Παναθηναϊκός έχει 34,8 ριμπάουντ μέσο όρο ενώ η Μπάγερν 32,1.

Οι «πράσινοι» σημειώνουν περίπου 8 περισσότερους πόντους μ.ο. από την Μπάγερν, όμως οι δύο ομάδες βρίσκονται πολύ κοντά αμυντικά (λιγότερο από μισή μονάδα).

Όλες οι σημερινές αναμετρήσεις στη EuroLeague (15/01):

18:00 Ντουμπάι BC – Βίρτους Μπολόνια (Novasports 4)

19:30 Αναντολού Εφές – Μπασκόνια (Novasports 5)

20:30 Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός (Novasports Prime)

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ζαλγκίρις Κάουνας (Novasports 2)

21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας (Novasports 6)

21:45 Παρί – Μονακό (Novasports 4)

Διαβάστε επίσης:

Diario AS: Η Ρεάλ Μαδρίτης αποχωρεί από την EuroLeague και «αγκαλιάζει» το NBA Europe

Κύπελλο Ελλάδας: Ο Παναθηναϊκός με χατ τρικ Μπακασέτα επιβλήθηκε με 3-0 του Αρη στο ΟΑΚΑ και έκλεισε ραντεβού στους «4» με τον ΠΑΟΚ

Κύπελλο Ελλάδας: Ο ΠΑΟΚ απέκλεισε τον Ολυμπιακό μέσα στο Φάληρο και προκρίθηκε στους «4»