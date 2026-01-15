Euroleague: Για το «διπλό» στο Μόναχο κόντρα στην Μπάγερν ο Παναθηναϊκός – Χωρίς Ναν οι «πράσινοι»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τη δεύτερη διαδοχική νίκη, όπως ο Ολυμπιακός απέναντι στην Παρτιζάν, διεκδικεί σήμερα (15/1, 20:30, Novasports Prime) ο Παναθηναϊκός στο Μόναχο και το «SAP Garden», με αντίπαλο την Μπάγερν, για την 22η αγωνιστική της Euroleague.
Μετά την εντός έδρας ήττα από την Αρμάνι Μιλάνο (74-87) για την 20ή αγωνιστική, οι «πράσινοι» ξεπέρασαν το εμπόδιο της Βίρτους Μπολόνια με 84-71 και ανέβηκαν στο 13-8, ρεκόρ που έχει και η Ρεάλ Μαδρίτης.
Το «τριφύλλι» θα κληθεί να διαχειριστεί την απουσία του Κέντρικ Ναν, ενός από τους βασικούς πυλώνες της περιφέρειας, ενώ αμφίβολη κρίνεται και η συμμετοχή του Νίκου Ρογκαβόπουλου για την ομάδα του Εργκίν Άταμαν.
Η Μπάγερν (7-14) προέρχεται από ήττα στο ΣΕΦ από τον Ολυμπιακό, αλλά στην έδρα της μετρά τρεις σερί νίκες. Η τελευταία κατεγράφη στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής απέναντι στην Μπασκόνια (96-89).
Ο Αντρέας Ομπστ είναι το «βαρύ πυροβολικό» των Βαυαρών, καθώς μετρά 14,2 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα. Στο ΣΕΦ είχε πετύχει 21 πόντους. Ο Ομπστ μάλιστα μετρά 18,8 πόντους μέσο όρο στα τέσσερα τελευταία ματς της Μπάγερν στη Euroleague.
Το σίγουρο είναι πως ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, και οι συνεργάτες του θα δουν το βίντεο του αγώνα Ολυμπιακός-Μπάγερν της προηγούμενης εβδομάδας, ώστε να καταρτίσουν το πλάνο τους για την αντιμετώπιση των παικτών του ιδιαίτερα έμπειρου Σέρβου τεχνικού Σβέτισλαβ Πέσιστς.
H φροντ λάιν θα παίξει αποφασιστικό ρόλο, με παίκτη «κλειδί» τον Ρισόν Χολμς (15 πόντοι και 7,5 ριμπάουντ μ.ο. στα δύο τελευταία παιχνίδια) και στη ρακέτα θα εστιάσει ο Παναθηναϊκός για να κάνει το επτά στα επτά, στις ισάριθμες «μάχες» του με την Μπάγερν. Ο Παναθηναϊκός έχει 34,8 ριμπάουντ μέσο όρο ενώ η Μπάγερν 32,1.
Οι «πράσινοι» σημειώνουν περίπου 8 περισσότερους πόντους μ.ο. από την Μπάγερν, όμως οι δύο ομάδες βρίσκονται πολύ κοντά αμυντικά (λιγότερο από μισή μονάδα).
Όλες οι σημερινές αναμετρήσεις στη EuroLeague (15/01):
Διαβάστε επίσης:
Diario AS: Η Ρεάλ Μαδρίτης αποχωρεί από την EuroLeague και «αγκαλιάζει» το NBA Europe
Κύπελλο Ελλάδας: Ο Παναθηναϊκός με χατ τρικ Μπακασέτα επιβλήθηκε με 3-0 του Αρη στο ΟΑΚΑ και έκλεισε ραντεβού στους «4» με τον ΠΑΟΚ
Κύπελλο Ελλάδας: Ο ΠΑΟΚ απέκλεισε τον Ολυμπιακό μέσα στο Φάληρο και προκρίθηκε στους «4»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.