Euroleague: Περίπατος του Ολυμπιακού στο Βελιγράδι, 104-66 την Παρτιζάν

Επιβλητικό πέρασμα από τη Χάλα Πιονίρ, πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός, συνεχίζοντας την προσπάθεια του να επιστρέψει στην εξάδα της Euroleague, χρωστώντας και το ματς με τη Φενερμπαχτσέ. Οι «ερυθρόλευκοι» συνέτριψαν με 104-66 την Παρτιζάν, για την 22η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 13-8 και υποχρεώνοντας τους Σέρβους στην έβδομη διαδοχική ήττα τους και 16η στο σύνολο.

H ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πήρε μία επαγγελματική νίκη, βασιζόμενη στη γνωστή «συνταγή» της σκληρής «ερυθρόλευκης» άμυνας, που συνδυάστηκε από εξαιρετική «εκτέλεση» από τα 6,75, σωστή κυκλοφορία της μπάλας και απόλυτη κυριαρχία στον τομέα των ριμπάουντ. Άλλωστε η Παρτιζάν, η οποία βρίσκεται σε διαρκή βαθμολογική «βύθιση» μετά την «έξοδο» του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς και απόψε αγωνίστηκε δίχως τους Καρλίκ Τζόουνς, Στέρλινγκ Μπράουν, Σέικ Μίλτον, Τζαμπάρι Πάρκερ και Μάριο Νάκιτς, δεν φάνταζε «εμπόδιο» για τον συγκεντρωμένο Ολυμπιακό.

Ακόμη μία μεγάλη εμφάνιση από τον Σάσα Βεζένκοβ με 25 πόντους (3/4 τρίποντα), 7 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ οι Τάιλερ Ντόρσεϊ, Τόμας Γουόκαπ (7 ασίστ), Άλεκ Πίτερς, Ντόντα Χολ και Νίκολα Μιλουτίνοβ, πρόσθεσαν από 12.

Από την Παρτιζάν ο Ντουέιν Ουάσινγκτον με 28 πόντους ήταν απελπιστικά μόνος για την υπέρβαση…

Τα δεκάλεπτα: 17-20, 30-52, 43-79, 66-104

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μόγκουλκοτς, Σούκις, Ράτσις

Οι συνθέσεις:

ΠΑΡΤΙΖΑΝ (Ζοάν Πεναρόγια): Ουάσινγκτον 28 (3), Οσετκόβσκι 2, Μαρίνκοβιτς 7 (1), Ποκουσέβσκι, Πέιν 5, Μπόνγκα 7 (1), Λάκιτς 2, Τζεκίρι 4, Φερνάντο 11 (1), Καλάθης.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 12 (4), Νιλικίνα 6 (2), Γουόρντ 5 (1), Λαρεντζάκης 2, Βεζένκοβ 25 (3), Παπανικολάου 3 (1), Ντόρσεϊ 12, Πιτερς 12 (4), Μιλουτίνοβ 12, Χολ 12, Φουρνιέ 3 (1).

Σε αναμετρήσεις της 22ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου

Παρτιζάν (Σερβία)–Ολυμπιακός 66-104

Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Παναθηναϊκός 20:30

Ντουμπάι (ΗΑΕ)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Μπασκόνια (Ισπανία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Παρί (Γαλλία)–Μονακό (Μονακό)

Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Βαλένθια (Ισπανία)

Βιλερμπάν (Γαλλία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Βαθμολογία

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 14-6

Μονακό (Μονακό) 14-7

Βαλένθια (Ισπανία) 14-7

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 14-7

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 13-7

Ολυμπιακός 13-8

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 13-8

Παναθηναϊκός 13-8

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 12-9

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 11-10

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 11-10

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 10-11

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 10-11

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 8-13

Παρί (Γαλλία) 7-13

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 7-14

Μπασκόνια (Ισπανία) 7-14

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-15

Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-15

Παρτιζάν (Σερβία) 6-16

