ΑΘΛΗΤΙΚΑ

15.01.2026 10:40

Australian Open: Η κλήρωση για Τσιτσιπά και Σάκκαρη στο πρώτο grand slam της χρονιάς

sakkari tsitsipas 665- new
Photo: AP Αρχείου

Τους αντιπάλους τους στο φετινό Australian Open που ξεκινά τη Κυριακή (18/1) έμαθαν ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα παίξει για 2η φορά μέσα σε λίγες μέρες με τον Σιντάρο Μιζούκι, ενώ η διαδρομή του περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Σίνερ και Τζόκοβιτς…

Αρχικά θα παίξει με τον Ιάπωνα (Νο.112), τον οποίο είχε κερδίσει πριν λίγες μέρες στο Περθ για το United Cup και στον 2ο γύρο αν περάσει, τον περιμένει ένας εκ των Ντιμιτρόφ και Μάτσακ, σε ένα δύσκολο ματσάρισμα.

Στον τρίτο γύρο επικρατέστερος για να βρεθεί στον δρόμο του είναι ο Λορένζο Μουζέτι, Νο5 στο ταμπλό και μετά στους 16 ένας εκ των Φριτζ και Λεχέτσκα.

Στα προημιτελικά πέφτει πάνω στον Τζόκοβιτς αν φτάσουν και οι δύο μέχρι εκεί, ενώ στα ημιτελικά λογικά θα είναι ο κάτοχος του τίτλου, Γιάνικ Σίνερ.

Η κλήρωση της Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει τη Λεόλια Ζανζάν. Νο101, αλλά μετά έχει πολύ δύσκολο εμπόδιο καθώς θα πέσει πάνω είτε στην Μίρα Αντρέεβα,  Νο8 στον κόσμο, είτε στην κολλητή της και πάντα επικίνδυνη, Ντόνα Βέκιτς.

Στον τρίτο γύρο διασταυρώνεται με την Γιαστρέμσκα και στον 4ο με μία εκ των Σβιτολίνα και Σνάιντερ, ενώ στα προημιτελικά με την Κόκο Γκοφ και στα ημιτελικά με την Αρίνα Σαμπαλένκα.

