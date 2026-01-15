NBA Europe: Συζητήσεις με Ρεάλ Μαδρίτης επιβεβαίωσε ο κομισάριος του ΝΒΑ – «Στόχος η έναρξη το 2027»

Την ύπαρξη επαφών με τη Ρεάλ Μαδρίτης και άλλες ισπανικές ομάδες, στο πλαίσιο του σχεδίου δημιουργίας του NBA Europe, επιβεβαίωσε σήμερα (15/1) ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το εγχείρημα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και ότι η κερδοφορία του νέου πρωταθλήματος θα απαιτήσει υπομονή και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

«Σε φάση συλλογής πληροφοριών»

Όπως δήλωσε ο Σίλβερ σε συνέντευξη Τύπου στο περιθώριο του αγώνα Ορλάντο – Μέμφις που διεξήχθη στο Βερολίνο, το NBA, το οποίο φιλοδοξεί να ξεκινήσει το NBA Europe το φθινόπωρο του 2027, βρίσκεται όντως «σε συζητήσεις με τη Ρεάλ Μαδρίτης και άλλες ισπανικές ομάδες».

Παράλληλα, έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι προς το παρόν δεν πρόκειται για επίσημες προσκλήσεις συμμετοχής, αλλά για μια διαδικασία διερεύνησης και ανταλλαγής πληροφοριών, αποφεύγοντας να αποκαλύψει την ταυτότητα των υπόλοιπων συλλόγων.

Η στάση της Μπαρτσελόνα και η Euroleague

Σημειώνεται ότι την Τρίτη η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε στους μετόχους της Euroleague την ανανέωση του συμβολαίου της με τη διοργάνωση για ακόμη δέκα χρόνια, εξέλιξη που δείχνει ότι ο καταλανικός σύλλογος σχεδιάζει το μέλλον του εκτός NBA Europe.

Η Euroleague παραμένει μέχρι σήμερα η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και το σχέδιο του NBA θεωρείται από πολλούς ως άμεση ανταγωνιστική κίνηση. Ωστόσο, ο Άνταμ Σίλβερ επιχείρησε να μετριάσει τις εντυπώσεις:

«Δεν νομίζω ότι μια σύγκρουση είναι αναπόφευκτη… Υπάρχει άφθονος χώρος για ανταγωνισμό», ανέφερε.

Ο κομισάριος του NBA τόνισε ότι το NBA Europe επιδιώκει να συνδυάσει παράδοση και καινοτομία, φιλοξενώντας τόσο νεοσύστατες ομάδες όσο και ήδη υπάρχοντες ευρωπαϊκούς συλλόγους, σε ένα νέο μοντέλο πρωταθλήματος προσαρμοσμένο στα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Υπομονή για την κερδοφορία

Αναφερόμενος στο οικονομικό σκέλος του εγχειρήματος, ο Σίλβερ υπογράμμισε ότι οι ομάδες που θα κληθούν να συμμετάσχουν –καταβάλλοντας υψηλό δικαίωμα εισόδου– θα πρέπει να σκέφτονται σε βάθος χρόνου.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τη WNBA, το γυναικείο πρωτάθλημα μπάσκετ των ΗΠΑ, που ιδρύθηκε το 1996:

«Τριάντα χρόνια αργότερα, είναι απίστευτο τι συμβαίνει στο γυναικείο μπάσκετ στις Ηνωμένες Πολιτείες», σημείωσε, θέλοντας να δείξει ότι η επιτυχία τέτοιων εγχειρημάτων έρχεται σταδιακά.

