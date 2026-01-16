search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.01.2026 15:32
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

16.01.2026 15:05

Conference League: Οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ στους «16» της διοργάνωσης

16.01.2026 15:05
aek11 (1)

Η ΑΕΚ έμαθε τους πιθανούς αντιπάλους της στην φάση των «16» του Conference League.

Σήμερα πραγματοποιήθηκε στη Νιόν η κλήρωση για τα playoffs της διοργάνωσης, με τη συμμετοχή των ομάδων που τερμάτισαν στις θέσεις 9 ως 24 στην League Phase.

Τα δύο ζευγάρια που ενδιαφέρουν την Ενωση έγιναν γνωστά. Νόα-Άλκμααρ και Ντρίτα-Τσέλιε είναι τα ζευγάρια από τα οποία θα προκύψει ο ένας αντίπαλος για την ΑΕΚ, τον οποίο θα μάθει στην κλήρωση της 27ης Φεβρουαρίου.

Τα δύο μονοπάτια (γκρι και πράσινη ζώνη) που προέκυψαν από την κλήρωση σήμερα, έβγαλαν πολύ δυνατές μάχες ως τα ημιτελικά σε μία πλευρά, καθώς Φιορεντίνα, Κρίσταλ Πάλας συναντώνται στα προημιτελικά αν φτάσουν ως εκεί, ενώ στην άλλη πλευρά του ταμπλό απουσιάζει το ηχηρό όνομα.

Τα ζευγάρια των playoff (19 και 26 Φεβρουαρίου οι αγώνες):

  • Ζρίνσκι (Βοσνία)-Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)
  • Σίγκμα Όλομουτς (Τσεχία)-Λοζάνη (Ελβετία)
  • Κουόπιο (Φινλανδία)-Λεχ Πόζναν (Πολωνία)
  • Σκεντίγια (Β. Μακεδονία)-Σαμσουνσπόρ
  • Νόα (Αρμενία)-Άλκμααρ (Ολλανδία)
  • Ντρίτα (Κόσοβο)-Τσέλιε (Σλοβενία)
  • Γιαγκελόνια (Πολωνία)-Φιορεντίνα (Ιταλία)
  • Ομόνοια (Κύπρος)-Ριέκα (Κροατία)

Υπενθυμίζεται πως η ΑΕΚ θα δώσει τη ρεβάνς των «16» στην OPAP Arena (19/3), ενώ το ίδιο θα συμβεί και στα προημιτελικά (16/4) εφόσον προκριθεί. 

Αντίθετα, αν φτάσει στα ημιτελικά θα δώσει το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας (30/4).

