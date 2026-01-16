Ο Τζίμι Κίμελ τρολάρει τον Τραμπ που πήρε το Νόμπελ Ειρήνης από τη Ματσάδο: «Είναι σαν πιπίλα» (Video)

Ο Τζίμι Κίμελ συνέκρινε τον Ντόναλντ Τραμπ που δέχτηκε το μετάλλιο του Νόμπελ Ειρήνης από την πραγματική νικήτρια, με ένα μωρό που του δίνουν μια πιπίλα.

Ο εναρκτήριος μονόλογος του Κίμελ στο επεισόδιο της εκπομπής Jimmy Kimmel Live! της Πέμπτης το βράδυ ήταν γεμάτος με αστεία για τον Τραμπ που δέχτηκε το βραβείο από τη νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Ματσάδο.

Η ηγέτις της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Ματσάδο παρέδωσε το μετάλλιο στον Τραμπ την Πέμπτη, μετά από εβδομάδες επαίνων για τις παρεμβάσεις του στη χώρα της.

«Σπάνια ένας πρόεδρος αρπάζει ένα βραβείο Νόμπελ από τον λαιμό κάποιου», σχολίασε με νόημα ο Κίμελ. «Είναι πίσω στο Οβάλ Γραφείο και το ρουφάει σαν πιπίλα».

Ο Κίμελ κατέκρινε ολόκληρη την υπόθεση στον μονόλογό του και επεσήμανε ότι η παράδοση του βραβείου από την Ματσάδο σήμαινε ότι έφυγε χωρίς την έγκριση του Τραμπ.

Παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι έφυγε με ένα ακόμη δώρο από τον Τραμπ.

«Η Ματσάδο δεν έφυγε με άδεια χέρια», είπε ο Κίμελ. «Εθεάθη να φεύγει από τον Λευκό Οίκο με μια τσάντα με δώρα.

«“Ευχαριστούμε για το βραβείο Νόμπελ”», συνέχισε. «“Ορίστε μια κούπα Make America Great Again. Εκτιμούμε που περάσατε από εδώ”».

Συνεχίζοντας να κοροϊδεύει τον Τραμπ για την αγάπη του για τους επαίνους και τα βραβεία, ο Κίμελ έφερε στη σκηνή αρκετά από τα δικά του τρόπαια και τα πρόσφερε στον Τραμπ.

«Κύριε Πρόεδρε, έχω μια προσφορά που νομίζω ότι θα δυσκολευτείτε να αρνηθείτε», τον πείραξε, επιδεικνύοντας το βραβείο Emmy του 1999 για τον Καλύτερο Παρουσιαστή Παιχνιδιού και το βραβείο Soul Train του 2015 για το Λευκό Πρόσωπο της Χρονιάς.

Ο Κίμελ είπε ότι η αποδοχή του βραβείου συνοδευόταν από μια προϋπόθεση, καθώς έδειχνε τα χρυσά τρόπαια.

I love Jimmy Kimmel so much. Offering Trump his awards if he’ll pull ICE out of Minneapolis is exactly the energy we need 🏆😂#ChoosePeaceNotChaos pic.twitter.com/CAQS3fgKfR January 16, 2026

«Εάν, και μόνο αν, συμφωνήσετε να αποσύρετε το ICE από τη Μινεάπολη και να το επιστρέψετε στα σύνορα όπου ανήκει, είμαι έτοιμος να σας προσφέρω ένα από τα ακόλουθα τρόπαια με τα οποία έχω τιμηθεί όλα αυτά τα χρόνια», είπε.

