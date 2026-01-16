Η Μπέλα Χαντίντ θέλει να συνεχίσει την υποκριτική μετά το «The Beauty» του Ράιαν Μέρφι: «Αυτό είναι ένα όνειρό μου»

Η Μπέλα Χαντίντ θα εμφανιστεί σύντομα στη σειρά The Beauty του FX — και ελπίζει να παραμείνει στον κόσμο της υποκριτικής και πέρα ​​από αυτό.

Η Χαντίντ, το σούπερ μόντελ που έγινε διάσημο καθώς έχει συνεργαστεί με κορυφαίες μάρκες όπως η Chanel, η Dior και η Versace, έχει κοσμήσει τα εξώφυλλα της διεθνούς Vogue περισσότερες από 30 φορές και ανακηρύχθηκε Μοντέλο της Χρονιάς από το Βρετανικό Συμβούλιο Μόδας το 2022. Τώρα, αφού είχε δευτερεύοντες ρόλους στο Ramy και το Yellowstone, επιδιώκει να επεκτείνει τα ταλέντα της στην υποκριτική μετά το The Beauty.

Κατά την πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη την Τετάρτη το βράδυ, η Χαντίντ μίλησε ανοιχτά για τους μελλοντικούς της στόχους. «Θα ήθελα πολύ να συνεχίσω να συνεχίσω την υποκριτική και μετά από αυτό. Αυτό είναι ένα όνειρό μου», δήλωσε στο The Hollywood Reporter. «Έχω φέρει την καλλιτεχνική μου πλευρά και τη δημιουργικότητά μου στο μόντελινγκ, αλλά στο τέλος της ημέρας, μου αρέσει να μπορώ να κινούμαι και αγαπώ τον κινηματογράφο και την υποκριτική γενικότερα. Αγαπώ τους ηθοποιούς επειδή μπορούν να είναι διαφορετικοί χαρακτήρες για τόσους πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους».

Σημείωσε επίσης ότι ένα σημαντικό πλεονέκτημα για το έργο ήταν η ευκαιρία να συνεργαστεί με τον συν-δημιουργό της σειράς, Ράιαν Μέρφι.

«Ο Ράιαν έχει απίστευτο μυαλό. Λατρεύω το μυαλό του. Λατρεύω την καρδιά του», είπε. «Είναι κάποιος που θαυμάζω πραγματικά όταν σκηνοθετεί και νομίζω ότι φέρνει φαντασία σε τόσα πολλά πράγματα. Είμαι απλώς ευγνώμων που μου έφερε αυτή την ευκαιρία».

Ενώ η Χαντίντ υποδύεται ένα μοντέλο στη σειρά — το οποίο εμφανίζεται να κάνει μια άγρια ​​επίθεση στο τρέιλερ — έδωσε έμφαση στο ότι το επάγγελμά της στην πραγματική ζωή δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε αυτό που κάνει στην οθόνη. «Το μόντελινγκ δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έκανα σε αυτό το πλατό, για να είμαι ειλικρινής — ήταν το εντελώς αντίθετο από οτιδήποτε έχω κάνει ποτέ», είπε στο THR.

Το “The Beauty” είναι μια σειρά τρόμου με πρωταγωνιστή τον Άστον Κούτσερ ως The Corporation, έναν δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας που χτίζει μια αυτοκρατορία τρισεκατομμυρίων δολαρίων γύρω από ένα σούπερ ναρκωτικό που ονομάζεται “The Beauty”, που σαρώνει στις πασαρέλες. Το ναρκωτικό, το οποίο μπορεί επίσης να μεταδοθεί μέσω σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, έχει σοβαρές συνέπειες. Η σειρά τελικά ρωτάει: Τι είστε διατεθειμένοι να θυσιάσετε για την ομορφιά;

Η Χαντίντ, η οποία είναι επίσης αδερφή του επίσης σούπερ μόντελ Τζίτζι Χαντίντ, πιστεύει ότι η απάντηση είναι απλή: “Απλώς να είσαι αυτός που είσαι”.

Οι Evan Peters, Rebecca Hall, Anthony Ramos και Jeremy Pope συμπληρώνουν το καστ. Οι Amelia Gray Hamlin, Ari Graynor, Ben Platt, Billy Eichner, Isabella Rossellini, Jaquel Spivey, Jessica Alexander, Jon Jon Briones, John Carroll Lynch, Julie Halston, Lux Pascal, Meghan Trainor, Nicola Peltz Beckham, Peter Gallagher και Vincent D’Onofrio θα είναι guest star. Ο Matthew Hodgson συνδημιούργησε και έγραψε τη σειρά με τον Murphy.

Το “The Beauty” πρόκειται να κυκλοφορήσει τα τρία πρώτα επεισόδια του την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει εβδομαδιαία κυκλοφορία.

