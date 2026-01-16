Βαρύ πένθος για τον Αιμίλιο Χειλάκη – Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του

Δύσκολες στιγμές βιώνει ο Αιμίλιος Χειλάκης καθώς η μητέρα του έφυγε από τη ζωή. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος ο ηθοποιός μέσα από μια συγκινητική ανάρτησή του στο Instagram.

«Η Γαρυφαλίτσα μου έφυγε. Αυτό το πλήρης ημερών πάντα με ενοχλούσε να το λέω. Ποιος βαθμολογεί αυτήν την πληρότητα. Τώρα θα κατοικήσει στην μνήμη. Το να την θυμάστε είναι η πιο ωραία ευχή σ’ αυτούς που μένουν πίσω. Μια προτροπή που έχει νόημα. Θα σε θυμάμαι μανούλα μου τόσο όμορφη, τόσο γλυκειά και τόσο αρχοντική. Το παιδί μέσα μου σήμερα γέρασε, το πήρες μαζί σου. Θα σε θυμάμαι. Ο Μίλος σου» έγραψε.

Σημειώνεται ότι σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Αιμίλιος Χειλάκης είχε κάνει λόγο για ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας με το οποίο είχε μπει το 2026, επισημαίνοντας ότι η χρονιά προβλέπεται δύσκολη για τον ίδιο.

«Μην ρωτάς, εδώ με ένα θέμα υγείας, είναι πολύ δύσκολη χρονιά. Είναι δυσάρεστο. Δεν θα σου πω γι’ αυτό. Είναι δύσκολα τα πράγματα, πραγματικά δύσκολα. Δεν πρέπει να τα συζητήσουμε. Η ευχή που κάνω είναι να τελειώσει αυτό το ζήτημα που έχω. Να είμαστε καλά» είπε χαρακτηριστικά σε βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή Happy Day, χθες Πέμπτη (15/1).

Διαβάστε επίσης:

Μεσσαροπούλου για Βατίδου: «Ας πάρει πρώτα σωστά το 100 και μετά να κρίνει» (Video)

Δάφνη Καραβοκύρη: «Μεγάλωσα χωρίς τη μητέρα μου, απομακρύνθηκε στην τρυφερότερη ηλικία μου» (Video)

Μάικλ Βαρτάν: Αγνώριστος στα 57 του ο ηθοποιός του «Alias»