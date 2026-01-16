search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.01.2026 13:31
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.01.2026 12:48

Βαρύ πένθος για τον Αιμίλιο Χειλάκη – Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του

16.01.2026 12:48
aimilios-chilakis-new

Δύσκολες στιγμές βιώνει ο Αιμίλιος Χειλάκης καθώς η μητέρα του έφυγε από τη ζωή. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος ο ηθοποιός μέσα από μια συγκινητική ανάρτησή του στο Instagram.

«Η Γαρυφαλίτσα μου έφυγε. Αυτό το πλήρης ημερών πάντα με ενοχλούσε να το λέω. Ποιος βαθμολογεί αυτήν την πληρότητα. Τώρα θα κατοικήσει στην μνήμη. Το να την θυμάστε είναι η πιο ωραία ευχή σ’ αυτούς που μένουν πίσω. Μια προτροπή που έχει νόημα. Θα σε θυμάμαι μανούλα μου τόσο όμορφη, τόσο γλυκειά και τόσο αρχοντική. Το παιδί μέσα μου σήμερα γέρασε, το πήρες μαζί σου. Θα σε θυμάμαι. Ο Μίλος σου» έγραψε.

Σημειώνεται ότι σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Αιμίλιος Χειλάκης είχε κάνει λόγο για ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας με το οποίο είχε μπει το 2026, επισημαίνοντας ότι η χρονιά προβλέπεται δύσκολη για τον ίδιο.

«Μην ρωτάς, εδώ με ένα θέμα υγείας, είναι πολύ δύσκολη χρονιά. Είναι δυσάρεστο. Δεν θα σου πω γι’ αυτό. Είναι δύσκολα τα πράγματα, πραγματικά δύσκολα. Δεν πρέπει να τα συζητήσουμε. Η ευχή που κάνω είναι να τελειώσει αυτό το ζήτημα που έχω. Να είμαστε καλά» είπε χαρακτηριστικά σε βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή Happy Day, χθες Πέμπτη (15/1).

Διαβάστε επίσης:

Μεσσαροπούλου για Βατίδου: «Ας πάρει πρώτα σωστά το 100 και μετά να κρίνει» (Video)

Δάφνη Καραβοκύρη: «Μεγάλωσα χωρίς τη μητέρα μου, απομακρύνθηκε στην τρυφερότερη ηλικία μου» (Video)

Μάικλ Βαρτάν: Αγνώριστος στα 57 του ο ηθοποιός του «Alias»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
exafnisi_giatros
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στη δημοσιότητα η πιο πρόσφατη φωτογραφία του αγνοούμενου γιατρού – Άκαρπες οι έρευνες

greenland-simaia
ΚΟΣΜΟΣ

«Ψίθυροι» στην ΕΕ να εγκαταλείψει τον Τραμπ λόγω Γροιλανδίας: «Ήρθε η ώρα να τον ξεφορτωθούμε»

1
MEDIA

«Της κακομοίρας» για την τηλεθέαση ξανά, από τη Δευτέρα

bibilas-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σπύρος Μπιμπίλας: «Η πολιτική μάλλον δεν μου ταίριαξε» (Video)

xioni_1601_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται τετραήμερο ουκρανικό ψύχος – Θυελλώδεις βοριάδες και χιόνια ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kimoulis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Κιμούλης: «Σε αυτή τη ζωή δεν έχουμε έρθει για να είμαστε ευτυχισμένοι» (Video)

messaropoulou-karavatou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

aimilios-chilakis-new
LIFESTYLE

Αιμίλιος Χειλάκης: «Το νέο έτος με βρήκε με ένα πρόβλημα υγείας - Είναι πολύ δύσκολη χρονιά» (Video)

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Αδιανόητη ασέβεια από καφετζή στη Μεσσήνη για τον Γιώργο Παπαδάκη - Το ξέσπασμα του Λιάγκα (Video)

adwnis dendias tasoulas maria
ΚΑΛΧΑΣ

Ποιους 5 γενναίους υπουργούς εννοεί ο Γεωργιάδης, ο Τασούλας και το συμβούλιο του Στέμματος, οι αποχωρήσεις από το ΠΑΣΟΚ και η «Κάθαρση» της Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.01.2026 13:30
exafnisi_giatros
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στη δημοσιότητα η πιο πρόσφατη φωτογραφία του αγνοούμενου γιατρού – Άκαρπες οι έρευνες

greenland-simaia
ΚΟΣΜΟΣ

«Ψίθυροι» στην ΕΕ να εγκαταλείψει τον Τραμπ λόγω Γροιλανδίας: «Ήρθε η ώρα να τον ξεφορτωθούμε»

1
MEDIA

«Της κακομοίρας» για την τηλεθέαση ξανά, από τη Δευτέρα

1 / 3