ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.01.2026 11:17
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.01.2026 10:54

Μεσσαροπούλου για Βατίδου: «Ας πάρει πρώτα σωστά το 100 και μετά να κρίνει» (Video)

16.01.2026 10:54
messaropoulou-vatidou-new

Τις δηλώσεις της Εύης Βατίδου στις τηλεοπτικές κάμερες σχολίασε η ομάδα του Happy Day, με την Τίνα Μεσσαροπούλου να αντιδρά στην ειρωνική συμπεριφορά που είχε το πρώην μοντέλο στους ρεπόρτερς.

Συγκεκριμένα, η Εύη Βατίδου ενοχλήθηκε από τη διατύπωση της ερώτησης σχετικά με την ενασχόλησή της με το TikTok αλλά και για το περιστατικό που είχε γίνει viral με αφορμή τη δυσκολία της ίδιας κατά το παρελθόν να καλέσει το 100…

Σχολιάζοντας την εν λόγω συμπεριφορά απέναντι στους ρεπόρτερς, η Τίνα Μεσσαροπούλου εξέφρασε την ενόχλησή της, ενώ αναρωτήθηκε τι άλλο θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς την Εύη Βατίδου.

«Η Βατίδου ας πάρει το 100 πρώτα σωστά κι ας μετά ας κάνει κρίσεις. Δεν υπήρχε εκνευρισμός προφανώς. Μα τι να την ρωτήσουν; Να αναλύσει το πυθαγόρειο θεώρημα; Τι θα μπορούσαν να τη ρωτήσουν οι κάμερες δηλαδή; Σε παρακαλώ» είπε αρχικά η Τίνα Μεσσαροπούλου.

«Αν δεν είχε διάθεση, γιατί μπορεί να συμβεί κι αυτό, να είναι ταραγμένη. Δεν είναι ταραγμένη. Εδώ είναι αγενής προς τους δημοσιογράφους και προς ανθρώπους που κάνουνε μια συγκεκριμένη δουλειά. […] Δεν είπαμε ότι είναι χαζή αλλά μια σοβαρή δικαιολογία μπορείς να τη βρεις μετά από χρόνια» πρόσθεσε.

