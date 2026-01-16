Βίκυ Χατζηβασιλείου: «Στην τηλεόραση έχουν συμβεί τέρατα και σε μένα την ίδια»

Για τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε η ίδια κατά το παρελθόν με την εκπομπή «Πάμε Πακέτο» στον Alpha, αλλά και για τις συνθήκες που επικρατούν γενικά στην τηλεόραση μίλησε η Βίκυ Χατζηβασιλείου, σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Espresso, κάνοντας λόγο για δύσκολες ισορροπίες, ακόμα και «φασιστικές προσεγγίσεις».

Ερωτηθείσα για το πρόωρο τέλος της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη, η παρουσιάστρια αρνήθηκε να τοποθετηθεί, επισημαίνοντας ότι και η ίδια έχει δει «τέρατα» στην πορεία της.

«Δεν σχολιάζω τι έγινε στην ελληνική τηλεόραση, γιατί έχουν συμβεί τέρατα κατά καιρούς. Και σε μένα την ίδια. Οπότε τι να σχολιάσω από κει και πέρα; Δεν έχει νόημα, αυτή είναι η τηλεόραση. Ξέρετε, όταν είπα μια σχετική κουβέντα σε κάποιους διευθυντές σε ένα κανάλι, μου είπαν “ξέρεις, αυτή είναι η τηλεόραση”, δηλαδή κάνουμε ό,τι θέλουμε. Έχουμε και το μαχαίρι και το πεπόνι, οπότε δεν θέλουμε και αντιδράσεις και μην πολυμιλάτε. Τι να πεις τώρα σ’ αυτή τη φασιστική προσέγγιση. Δεν λες τίποτα, προχωράς και ανοίγεις άλλους δρόμους. Όσον αφορά την αυτοαναφορικότητα, θεωρώ ότι έχει κουράσει όλο αυτό το πράγμα. Η τηλεόραση έχει έναν ρόλο. Να ενημερώνει τον κόσμο, να τον ψυχαγωγεί και, αν μπορεί, να του δώσει εσωτερικότητα, λίγο συναίσθημα, όπως έδινε το “Πάμε πακέτο”» είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στη μεγάλη απήχηση που είχε το «Πάμε Πακέτο» στον κόσμο, αλλά και υπό ποιες προϋποθέσεις θα επέστρεφε στην τηλεόραση.

«Το “Πάμε Πακέτο” ήταν κάτι που είχε καθηλωτικό χαρακτήρα. Ο κόσμος έμενε στα σπίτια, έκλειναν τα καφενεία στα χωριά, ερήμωναν οι πλατείες. Μου έγραψε ένα κοριτσάκι 15 χρονών ότι βλέπει το “Πακέτο” στο Youtube, παίρνει δύναμη απ’ αυτό, παίρνει ενέργεια. Αυτά είναι δημοσιευμένα, δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Μου έγραφε ότι γίνεται καλύτερος άνθρωπος γιατί συνδέεται μέσα από την εκπομπή με έννοιες όπως η αλήθεια, ο σεβασμός και το συναίσθημα. Μετά από όλα αυτά, θα πρέπει να είναι κάτι καλύτερο και συγκεκριμένο για να το κάνω εγώ στην τηλεόραση. Όχι απαραίτητα κάτι σαν το “Πακέτο» τόνισε.

